Cum l-a ajutat Doina Teodoru pe Cătălin Scărlătescu în afacerea sa: „Ea e vegetariană”

Cătălin Scărlătescu a muncit din greu pentru a-și vedea visul cu ochii. Juratul de la „Chefi la cuțite” este pe cale să își deschidă un restaurant în București și este nerăbdător să își primească primii clienți. Cu toate acestea, inaugurarea a fost amânată și va avea loc după jumătatea lunii iulie întrucât acesta este plecat alături de iubita lui, Doina Teodoru, în America Express .

Astfel, pentru a se asigura că termină filmările pentru emisiune și va putea fi prezent în restaurantul său, Cătălin Scărlătescu a amânat marea deschidere. Bucătarul a dezvăluit câteva detalii despre afacerea sa și a precizat că și partenera sa s-a implicat. Într-un interviu acordat pentru Viva!, Scărlătescu a spus că totul este pregătit, însă așteaptă să se întoarcă acasă.

Cătălin Scărlătescu a oferit și câteva detalii legate de meniul care se va regăsi în restaurantul său. Potrivit acestuia, alimentele vor fi aduse din surse de încredere și își dorește să le pună oamenilor pe masă doar preparate impresionante și de cea mai bună calitate. Deși va fi și el prezent în bucătărie, juratul a precizat că are o echipă bine pregătită.

„Prietenul meu importă brânză din Cipru și din Grecia. Nu am vrut să zic nimic despre ea până nu m-am dus în Cipru, până nu i-am cunoscut pe cei care o fac. Brânza asta nu se topește pe grătar! Bineînțeles că o veți regăsi în meniul din restaurant. În meniu veți găsi doar ce îmi place mie. O să le pun pe masă oamenilor care vor intra aici, tot ce am găsit eu mai bun, mai interesant și mai gustos în toată viața mea. Nu voi găti cot la cot, am și eu băieți care gătesc, pe care îi învățăm, pe care îi pregătim, dar voi fi acolo cu ei.”, a mai spus juratul.