Cum arată Carmen Grebenișan complet naturală și fără machiaj

Carmen Grebenișan este printre cele mai urmărite creatoare de conținut de la noi, care zilnic postează imagini din viața ei și împărtășește cu publicul ultimele noutăți. Vedeta încurajează aspectul natural și frumusețea, motiv pentru care nu se sfiește să se afișeze fără strop de machiaj și filtre.

Creatoarea de conținut este foarte activă pe rețelele de socializare și se bucură de o comunitate unită de fani, zilnic având sute de mii de vizualizări. Tânăra își ține urmăritorii la curent cu ultimele noutăți și își ia prietenii virtuali peste tot cu ea. De această dată, Carmen a postat o imagine pe contul său de Instagram după o intervenție la nivelul buzelor, fiind complet naturală și fără strop de machiaj.

Carmen Grebenișan este printre puținele vedete care aleg să se afișeze fără machiaj și filtre pe rețelele de socializare, iar creatoarea de conținut nu a ezitat să le arate fanilor cum arată imediat după o procedură estetică. Fosta concurentă de la „ Asia Express ” a apelat la medicul estetician pentru o intervenție la nivelul buzelor și a împărtășit cu internauții rezultatul final.

Carmen Grebenișan a vorbit cu sinceritate și despre operațiile sale estetice și intervențiile chirurgicale la care a apelat de-a lungul timpului într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp pentru revista Viva!. Vedeta a dezvăluit că singura intervenție majoră făcută este implantul de sân, iar celelalte sunt invazive.

În ceea ce privește intervenția de mărie a buzelor, Carmen a declarat în același interviu că a exagerat și nu a fost mulțumită de aspectul ei:

„Eu am sesizat faptul că am exagerat cu acea intervenție, pentru că m-am uitat în oglindă, și nu pentru că mi-au spus alții asta. Am decis să dizolv tot ceea ce aveam, iar apoi am revenit cu o cantitate foarte mică în zona buzelor, care consider că e mult mai potrivită pentru fizionomia mea„.