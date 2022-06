Britney Spears și Sam Asghari s-au căsătorit. Fostul soț al artistei a încercat să întrerupă evenimentul

Britney Spears s-a căsătorit oficial cu iubitul ei cu care are o relație de cinci ani, Sam Asghari, în vârstă de 28 de ani, joi seară, în casa ei din Thousand Oaks, California. La ceremonie au participat prieteni apropiați și nume mari din lumea showbiz-ului internațional, precum Paris Hilton și Drew Barrymore. Cu toate acestea, evenimentul nu a fost lipsit de surprize întrucât fostul soț al artistei și-a făcut apariția pentru a întrerupe totul.

Britney Spears și Sam Asghari s-au căsătorit

Britney Spears a purtat o rochie de mireasă Versace personalizată, creată de legendara creatoare de modă Donatella Versace, care a fost prezentă la ceremonia cuplului. Cântăreața a sugerat potențiala implicare a creatoarei în realizarea rochiei sale de mireasă într-o postare pe Instagram publicată în luna martie. De asemenea, publicația E! News a mai dezvăluit că artista a purtat bijuterii Stephanie Gottlieb, iar machiajul i-a fost realizat de Charlotte Tilbury.

Potrivit PEOPLE, Britney Spears a mers spre altar pe melodia de succes a lui Elvis Presley, Can’t Help Falling in Love, în fața a 60 de invitați. La ceremonie au participat Paris Hilton, Madonna și actrița Drew Barrymore. Ele au fost văzute sosind la vila italiană a lui Britney, care are 12.464 de metri pătrați, cinci dormitoare și opt băi, în mașinile lor cu șofer.

Fostul soț al vedetei a încercat să strice evenimentul

Cu toate că ceremonia a fost menită să fie una de poveste, surprizele nu au întârziat să apară. La nunta vedetei și-a făcut apariția fostul ei soț, Jason Alexander. Fostul partener al lui Britney Spears a încercat să întrerupă ceremonia și să îi strice acesteia cea mai importantă zi. Departamentul șerifului din Ventura l-a arestat joi pe fostul soț al lui Spears pe baza unui mandat de arestare, deoarece acesta a pătruns fără drept în locul privat în care se desfășura evenimentul, cu câteva ore înainte de nunta planificată cu logodnicul ei, Sam Asghari.

Jason Alexander a transmis imagini pe Instagram în timp ce se plimba pe proprietate, dezvăluind decorațiunile pentru nunta lor, care erau încă aranjate de organizatorii de petreceri. El a putut fi auzit strigând numele ei și susținând la securitate că a fost invitat la nuntă.

„Numele meu este Jason Alexander. Britney m-a invitat aici. Britney Spears m-a invitat aici. Ea este prima mea soție, singura mea soție. Eu sunt primul ei soț. Sunt aici pentru a mă băga la nuntă”, a afirmat Alexander.

Asistenta lui Spears, Vicky T, care a fost informată de fanii de pe Instagram cu privire la încălcarea proprietății, a oferit detalii, asigurând că viitoarea mireasă nu a fost rănită și este în siguranță.

De asemenea, o sursă apropiată artistei a declarat pentru E! News că sora lui Britney, Jamie Lynn Spears, precum și părinții ei, Lynne Spears și Jamie Spears, vor lipsi de la festivități, deoarece nu au fost invitați.

