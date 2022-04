Ana Baniciu, la un pas de moarte: „Am făcut un hematom lângă creier”

Ana Baniciu este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Vedeta este cunoscută pentru atitudinea deschisă către public și împărtășește cu fanii săi toate noutățile din viața ei. Fiica lui Mircea Baniciu a povestit recent un episod șocant din copilărie, când a fost la un pas de moarte.

Cântăreața a făcut o serie de dezvăluiri despre copilăria ei, neștiute până în prezent. Ana Baniciu a povestit că în perioada copilăriei a trecut printr-un moment extrem de dificil, după ce i-a fost identificat un hematom lângă creier.

Ana Baniciu a povestit că deși era un copil extrem de cuminte, o pățanie care a avut loc în casă aproape i-a adus moartea. Aceasta s-a accidentat grav în momentul când a căzut, în timpul nopții, dintr-un pat supraetajat. În urma impactului, vedeta a ajuns la medic, iar după un control i s-a identificat un hematom la nivelul creierului.

„O trăznaie pe care mi-o amintesc este faptul că am „machiat” toate păpușile Barbie, o colecție întreagă, cu ojă , cu prietena mea cea mai bună, într-un moment în care am rămas singure. După care, în momentul în care am vrut să le dăm machiajul jos, evident cu acetonă… s-au șters fețele păpușilor cu totul. Practic au fost distruse! Și am mai avut un moment, periculos de data asta. Am căzut noaptea în somn, dintr-un pat suprapus, și am făcut un hematom lângă creier. Ai mei au fost distruși, dar mi-am revenit rapid!”, a povestit Ana Baniciu pentru fanatik.ro.