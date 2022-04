Anunțul cu care Viviana Sposub a surprins pe toată lumea: „Vreau să iau lucrurile treptat”

După ce a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Viviana Sposub a acceptat o nouă provocare în viața ei. Din data de 14 martie, fanii o pot vedea de luni până vineri în emisiunea „Dimineața cu noi” de la Kanal D, pe care o prezintă alături de George Tănase și Adrian Cristea, sau Bursucu’,

Viviana Sposub a făcut recent câteva declarații surprinzătoare cu privire la viața ei profesională, dezvăluind că a făcut primii pași către îndeplinirea uneia dintre cele mai arzătoare dorințe ale ei. Este vorba despre debutul în muzică.

Și-a descoperit talentul muzical în timpul emisiunii „Bravo ai stil, Celebrities”, iar acum frumoasa prezentatoare în vârstă de 24 de ani și-a lansat și prima piesă, intitulată „Dragoste”, pe care a interpretat-o în premieră în finala show-ului de modă.

„Am studiat muzică clasică la Liceul de Artă din Botoşani şi am luat şi lecţii de canto pe vremea când eram copil. Însă am pus stop acestei pasiuni pentru o lungă perioadă de timp. Uite că acum, încurajată fiind de oamenii care m-au ascultat la ‘Bravo, ai stil!’, am revenit către muzică.