Viviana Sposub dezvăluie care este cea mai mare frică a ei: "Când eram mică..."

După ce a participat la „Bravo, ai stil! Celebrities”, Viviana Sposub a acceptat o nouă provocare în viața ei. Din data de 14 martie, publicul o va vedea de luni până vineri în emisiunea „Dimineața cu noi” de la Kanal D, pe care o va prezenta alături de George Tănase și Adrian Cristea, sau Bursucu’, așa cum este cunoscut de către fani.

Viviana Sposub a dezvăluit în cadrul unui interviu pentru ciao.ro o serie de detalii despre viața ei personală și pe care publicul nu le știa până acum. Cu ocazia asta, vedeta a vorbit despre cea mai mare frică a ei.

„Nu conduc. Nu pentru că nu am carnet, ci pentru că mi-e foarte teamă. Am încercat să iau câteva cursuri de condus și în București, însă nu am reușit să fac față traficului.”