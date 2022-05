Alex Velea a împlinit 38 de ani. Ce urare emoționantă i-a făcut Antonia: „Mă simt atât de fericită și norocoasă”

Zi de sărbătoare în familia Antoniei și a lui Alex Velea. Artistul își sărbătorește ziua de naștere alături de cei dragi și s-a bucurat de urările emoționante din partea familiei și a prietenilor. Cu toate că a primit toate gândurile bune, cântărețul a avut parte de cel mai frumos mesaj de la iubita lui, care s-a declarat cea mai fericită și norocoasă femeie alături de el.

Antonia și Alex Velea formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz-ul românesc. Nu de puține ori își fac dedicații de dragoste în fața tuturor, iar imaginile lor împreună adună mii de aprecieri din partea internauților. Cu ocazia zilei sale de naștere, Alex Velea a primit o urare specială din partea partenerei lui de viață, iar împlinirea celor 38 de ani a fost marcată și de o serie de imagini superbe de cuplu, postate de artistă pe Instagram.

„Mă simt atât de fericită și norocoasă că pot împărtăși aceeași pasiune cu tine! Că pot lucra cu cel mai bun prieten al meu! Cât de minunat este! Acest om a fost în industrie de multă vreme și întotdeauna am admirat munca, dar și talentul dat de Dumnezeu! Și astăzi îl admir atât de mult… Ceea ce mă atrage cel mai mult este bunătatea, dar și voința lui de a-i ajuta pe alții! Să nu uităm că ador felul în care mă tratează și are grijă de mine, plus că mă face tot timpul să râd”, a fost mesajul transmis de Antonia pe Instagram.