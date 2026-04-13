Cristina Ștefania, dezvăluiri despre relația de 9 ani cu Speak: „Muncim mult pentru ce iubim”

Cristina Ștefania se numără printre cele mai îndrăgite artiste din showbiz-ul românesc, reușind să-și construiască o comunitate numeroasă de fani datorită energiei sale și prezenței constante în mediul online. Partenera lui Speak este activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent momente din viața personală și profesională.

Ștefania, despre relația de 9 ani cu Speak

Relația dintre Speak și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă autohtonă. Cei doi au aniversat recent opt ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea „Asia Express”, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă: logodna.

Întrebată cum reușesc să păstreze echilibrul într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, artista a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber.

„Muncim mult pentru ce iubim, iar timpul liber îl investim tot în ce iubim și îl petrecem împreună”, a declarat iubita lui Speak pentru Libertatea.

În același context, Ștefania a vorbit și despre contrastul dintre imaginea sa publică și felul în care este în viața de zi cu zi. Dacă pe scenă afișează încredere și energie, în realitate lucrurile stau diferit.

„În viața de zi cu zi sunt sensibilă și uneori temătoare. Mi-e teamă de eșec și să nu dezamăgesc! În fața camerei sunt veselă, plină de energie și par fără frică. Scena îmi schimbă energia”, a mărturisit ea.

Ștefania dezvăluie secretul siluetei sale

Deși și-a început cariera muzicală acum șapte ani, Ștefania nu a renunțat niciodată la pasiunea sa pentru dans, continuând să danseze în toate spectacolele sale, alături de dansatoarele ei care o însoțesc. Într-un interviu recent pentru Unica.ro, tânăra în vârstă de 29 de ani a dezvăluit cum reușește să-și mențină forma fizică, deși nu există alimente pe care să le evite.

„Sport, mult sport. Încerc și cu mâncarea, dar punctul meu forte e că mă duc pe sport mult. Antrenamentele mele sunt la sală în 90% din timp. 10% sunt antrenamentele acasă, doar dacă fac cardio, bandă, lucruri pe care le pot face acasă cumva și mi-e mai ușor”, a spus Cristina Ștefania pentru Unica.ro.

În ceea ce privește alimentația, Ștefania a dezvăluit că nu are nicio restricție specifică. Ea obișnuiește să sară peste prima masă a zilei, iar mâncarea ei preferată este pieptul de pui cu orez. Atunci când simte nevoia să consume ceva dulce sau mai puțin sănătos, Ștefania își îndeplinește pofta cu condiția să adauge câteva minute în plus la antrenamentul ei obișnuit.

„Cred că toți avem momentul ăsta în care nu avem chef să facem sport”, recunoaște Cristina Ștefania.

Foto: Instagram

