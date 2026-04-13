Cristina Ștefania, dezvăluiri despre relația de 9 ani cu Speak: „Muncim mult pentru ce iubim”

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Speak și Ștefania (1)
VEZI FOTO
POZA 1 / 18

Cristina Ștefania se numără printre cele mai îndrăgite artiste din showbiz-ul românesc, reușind să-și construiască o comunitate numeroasă de fani datorită energiei sale și prezenței constante în mediul online. Partenera lui Speak este activă pe rețelele de socializare, unde împărtășește frecvent momente din viața personală și profesională.

Ștefania, despre relația de 9 ani cu Speak

Relația dintre Speak și Ștefania este una dintre cele mai apreciate din lumea mondenă autohtonă. Cei doi au aniversat recent opt ani de când formează un cuplu și continuă să fie la fel de apropiați. Experiența trăită împreună la emisiunea „Asia Express”, unde au ajuns până în finală, i-a consolidat și mai mult, iar întoarcerea acasă a venit cu o schimbare importantă: logodna.

Întrebată cum reușesc să păstreze echilibrul într-o relație de durată, mai ales în condițiile unui program aglomerat, artista a explicat că secretul constă în modul în care își gestionează timpul liber.

„Muncim mult pentru ce iubim, iar timpul liber îl investim tot în ce iubim și îl petrecem împreună”, a declarat iubita lui Speak pentru Libertatea.

În același context, Ștefania a vorbit și despre contrastul dintre imaginea sa publică și felul în care este în viața de zi cu zi. Dacă pe scenă afișează încredere și energie, în realitate lucrurile stau diferit.

„În viața de zi cu zi sunt sensibilă și uneori temătoare. Mi-e teamă de eșec și să nu dezamăgesc! În fața camerei sunt veselă, plină de energie și par fără frică. Scena îmi schimbă energia”, a mărturisit ea.

Ștefania dezvăluie secretul siluetei sale

Deși și-a început cariera muzicală acum șapte ani, Ștefania nu a renunțat niciodată la pasiunea sa pentru dans, continuând să danseze în toate spectacolele sale, alături de dansatoarele ei care o însoțesc. Într-un interviu recent pentru Unica.ro, tânăra în vârstă de 29 de ani a dezvăluit cum reușește să-și mențină forma fizică, deși nu există alimente pe care să le evite.

„Sport, mult sport. Încerc și cu mâncarea, dar punctul meu forte e că mă duc pe sport mult. Antrenamentele mele sunt la sală în 90% din timp. 10% sunt antrenamentele acasă, doar dacă fac cardio, bandă, lucruri pe care le pot face acasă cumva și mi-e mai ușor”, a spus Cristina Ștefania pentru Unica.ro.

În ceea ce privește alimentația, Ștefania a dezvăluit că nu are nicio restricție specifică. Ea obișnuiește să sară peste prima masă a zilei, iar mâncarea ei preferată este pieptul de pui cu orez. Atunci când simte nevoia să consume ceva dulce sau mai puțin sănătos, Ștefania își îndeplinește pofta cu condiția să adauge câteva minute în plus la antrenamentul ei obișnuit.

„Cred că toți avem momentul ăsta în care nu avem chef să facem sport”, recunoaște Cristina Ștefania.

Citește și:
Nicole Cherry a dezvăluit ce a crezut inițial mama ei despre relația cu actualul ei soț, Florin Popa: „Lucrurile s-au pripit…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro
Recomandari
Lavinia Pîrva, despre echilibrul dintre viața de mamă și cea de studentă: "Am făcut acest pas din două motive"
People
Lavinia Pîrva, despre echilibrul dintre viața de mamă și cea de studentă: "Am făcut acest pas din două motive"
Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: "Am mai rămas așa cu câteva sechele"
People
Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: "Am mai rămas așa cu câteva sechele"
Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei, Anastasia și Natalia, care sunt adolescente: "Avem un echilibru foarte bun"
People
Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei, Anastasia și Natalia, care sunt adolescente: "Avem un echilibru foarte bun"
Paula Seling, dezvăluiri sincere despre fiica adoptată și rolul fostului soț: "Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane"
People
Paula Seling, dezvăluiri sincere despre fiica adoptată și rolul fostului soț: "Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane"
Anisia Gafton este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru prima dată
People
Anisia Gafton este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru prima dată
Ada Condeescu nu își vizionează serialul în care joacă. Care e motivul: "Îți ocupă foarte mult timp"
People
Ada Condeescu nu își vizionează serialul în care joacă. Care e motivul: "Îți ocupă foarte mult timp"
Libertatea
Actrița Anna Szeles, fosta soție a lui Florin Piersic: „Nu m-am considerat frumoasă. Dar m-au pus în ziare pe mine mare și pe Catherine Deneuve, mică! Florin? Îl respect pentru că îl avem pe Daniel!”. Cum „s-au bătut” Nicu Ceaușescu și Piersic pentru ea
Actrița Anna Szeles, fosta soție a lui Florin Piersic: „Nu m-am considerat frumoasă. Dar m-au pus în ziare pe mine mare și pe Catherine Deneuve, mică! Florin? Îl respect pentru că îl avem pe Daniel!”. Cum „s-au bătut” Nicu Ceaușescu și Piersic pentru ea
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Ego.ro
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Publicitate
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Antena 1
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Tradiţii şi obiceiuri în cea de-a doua zi de Paşte
Tradiţii şi obiceiuri în cea de-a doua zi de Paşte
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
O rețetă clasică de pască pregătită de Chef Nicolai Tand: pască cu brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie
O rețetă clasică de pască pregătită de Chef Nicolai Tand: pască cu brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie
Unica.ro
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Mihaela Rădulescu, reacție explozivă! A tăcut luni întregi, dar acum spune tot despre familia lui Felix Baumgartner. „Am surprins pe cameră”
Mihaela Rădulescu, reacție explozivă! A tăcut luni întregi, dar acum spune tot despre familia lui Felix Baumgartner. „Am surprins pe cameră”
catine.ro
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Mai multe din people
Cum se menține Theo Rose în formă? Artista răspunde criticilor: "Trebuie să iau tot felul de vitamine"
Cum se menține Theo Rose în formă? Artista răspunde criticilor: "Trebuie să iau tot felul de vitamine"
People

Theo Rose răspunde criticilor legate de aspectul fizic.

+ Mai multe
Melania Trump, declarații rare despre zvonurile privind legătura cu Jeffrey Epstein, într-un discurs live fără precedent: "Aceste imagini și povești sunt complet false"
Melania Trump, declarații rare despre zvonurile privind legătura cu Jeffrey Epstein, într-un discurs live fără precedent: "Aceste imagini și povești sunt complet false"
People

Prima doamnă Melania Trump a susținut joi un discurs live de la Casa Albă.

+ Mai multe
Mircea Lucescu este condus, azi, pe ultimul drum. Fostul selecționer al României, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
Mircea Lucescu este condus, azi, pe ultimul drum. Fostul selecționer al României, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
People

Fostul antrenor al echipei naționale a României s-a stins din viață pe 7 aprilie.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando

Pariază responsabil! Decizia ONJN nr. 821/25.09.2025.
Jocurile de noroc sunt interzise minorilor.

Copyright © 2026 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC