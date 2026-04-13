Lavinia Pîrva, despre echilibrul dintre viața de mamă și cea de studentă: „Am făcut acest pas din două motive”

Lavinia Pîrva a vorbit recent despre cum reușește să împace multiplele roluri din viața sa, mamă, soție, artistă și, mai nou, studentă. În cadrul unui interviu oferit recent, vedeta a făcut mărturisiri despre cum gestionează echilibrul dintre familie și carieră.

Lavinia Pîrva, înapoi pe băncile facultății

De-a lungul celor nouă ani de căsnicie, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au construit o relație solidă, ferită de privirile publicului, și au devenit părinții unui băiat, Alexandru, care le umple fiecare zi de bucurie. În paralel, ambii se concentrează pe carierele lor, fără a neglija timpul petrecut împreună ca familie.

Anul trecut, Lavinia a luat decizia de a se întoarce la studii, urmând un program de psihologie. Alegerea nu a fost motivată de dorința de a obține diplome, ci de pasiunea sa pentru domeniu și dorința de dezvoltare personală.

„Nu știu dacă voi profesa în sensul clasic, însă sunt convinsă că, la un moment dat, voi ajuta mulți oameni, acolo unde va fi nevoie și unde voi simți că pot aduce valoare. Revenirea pe băncile școlii face parte, pentru mine, dintr-un proces de echilibrare. Am făcut acest pas din două motive esențiale: pe de o parte, pentru că simt o chemare reală către acest domeniu, iar pe de altă parte, pentru că aveam nevoie să așez și să reglez lucruri peste care am trecut prea repede în anii tinereții. Din cauza debutului meu profesional timpuriu, școala nu a fost niciodată pe primul plan, iar acest lucru a rămas undeva în mine, ca o datorie neîncheiată', a explicat Lavinia Pîrva pentru viva.ro.

Familia, prioritatea numărul unu

În ciuda programului încărcat, artista reușește să mențină echilibrul între viața profesională și cea personală. Lavinia subliniază că familia va rămâne mereu pe primul loc, iar succesul profesional nu trebuie să vină în detrimentul timpului petrecut alături de copilul său.

„În primul rând, sunt soție și mamă, iar acest aspect va rămâne mereu pe primul loc. Chiar și atunci când Alexandru va fi pe deplin independent, știu că familia va continua să fie centrul echilibrului meu. Desigur, și meseria mea este extrem de importantă pentru mine. Sunt mândră că am reușit să merg mai departe, să construiesc și să fac lucruri frumoase chiar și în perioadele în care a fost esențial să fiu prezentă, trup și suflet, pentru fiul meu. Poate că nu am ales întotdeauna ritmul care te ține constant ‘în vârf’, dar a fost o alegere conștientă, aceea de a nu schimba ierarhia lucrurilor cu adevărat importante din viața mea. Nu am vrut ca succesul profesional să vină cu prețul absenței mele din viața copilului meu. Cu toate acestea, mi-am păstrat direcția și continui să o urmez cu aceeași pasiune. Acum, Alexandru este mai mare și, într-un fel simbolic, mergem amândoi la școală în același timp. Acest lucru îmi permite să mă concentrez mai mult pe facultate, iar el crește văzând cum mama lui învață, evoluează și își urmează visurile. Cred că este un exemplu frumos pentru el, acela că niciodată nu este prea târziu să crești și să devii o variantă mai bună a ta”, a mai spus artista.

Lavinia și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din lumea mondenă, iar povestea lor de dragoste este un exemplu de armonie și respect reciproc. Cei doi sunt părinții lui Alexandru, care le aduce o bucurie imensă.

În cadrul podcastului lui Teo Trandafir, Lavinia a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„Mă simt complet împlinită cu un singur copil”, a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

