Lavinia Pîrva, despre echilibrul dintre viața de mamă și cea de studentă: „Am făcut acest pas din două motive”

Lavinia Pîrva a vorbit recent despre cum reușește să împace multiplele roluri din viața sa, mamă, soție, artistă și, mai nou, studentă. În cadrul unui interviu oferit recent, vedeta a făcut mărturisiri despre cum gestionează echilibrul dintre familie și carieră.

Lavinia Pîrva, înapoi pe băncile facultății

De-a lungul celor nouă ani de căsnicie, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au construit o relație solidă, ferită de privirile publicului, și au devenit părinții unui băiat, Alexandru, care le umple fiecare zi de bucurie. În paralel, ambii se concentrează pe carierele lor, fără a neglija timpul petrecut împreună ca familie.

Anul trecut, Lavinia a luat decizia de a se întoarce la studii, urmând un program de psihologie. Alegerea nu a fost motivată de dorința de a obține diplome, ci de pasiunea sa pentru domeniu și dorința de dezvoltare personală.

„Nu știu dacă voi profesa în sensul clasic, însă sunt convinsă că, la un moment dat, voi ajuta mulți oameni, acolo unde va fi nevoie și unde voi simți că pot aduce valoare. Revenirea pe băncile școlii face parte, pentru mine, dintr-un proces de echilibrare. Am făcut acest pas din două motive esențiale: pe de o parte, pentru că simt o chemare reală către acest domeniu, iar pe de altă parte, pentru că aveam nevoie să așez și să reglez lucruri peste care am trecut prea repede în anii tinereții. Din cauza debutului meu profesional timpuriu, școala nu a fost niciodată pe primul plan, iar acest lucru a rămas undeva în mine, ca o datorie neîncheiată', a explicat Lavinia Pîrva pentru viva.ro.

Familia, prioritatea numărul unu

În ciuda programului încărcat, artista reușește să mențină echilibrul între viața profesională și cea personală. Lavinia subliniază că familia va rămâne mereu pe primul loc, iar succesul profesional nu trebuie să vină în detrimentul timpului petrecut alături de copilul său.

„În primul rând, sunt soție și mamă, iar acest aspect va rămâne mereu pe primul loc. Chiar și atunci când Alexandru va fi pe deplin independent, știu că familia va continua să fie centrul echilibrului meu. Desigur, și meseria mea este extrem de importantă pentru mine. Sunt mândră că am reușit să merg mai departe, să construiesc și să fac lucruri frumoase chiar și în perioadele în care a fost esențial să fiu prezentă, trup și suflet, pentru fiul meu. Poate că nu am ales întotdeauna ritmul care te ține constant ‘în vârf’, dar a fost o alegere conștientă, aceea de a nu schimba ierarhia lucrurilor cu adevărat importante din viața mea. Nu am vrut ca succesul profesional să vină cu prețul absenței mele din viața copilului meu.

Cu toate acestea, mi-am păstrat direcția și continui să o urmez cu aceeași pasiune. Acum, Alexandru este mai mare și, într-un fel simbolic, mergem amândoi la școală în același timp. Acest lucru îmi permite să mă concentrez mai mult pe facultate, iar el crește văzând cum mama lui învață, evoluează și își urmează visurile. Cred că este un exemplu frumos pentru el, acela că niciodată nu este prea târziu să crești și să devii o variantă mai bună a ta”, a mai spus artista.

Lavinia și Ștefan Bănică formează unul dintre cele mai discrete și apreciate cupluri din lumea mondenă, iar povestea lor de dragoste este un exemplu de armonie și respect reciproc. Cei doi sunt părinții lui Alexandru, care le aduce o bucurie imensă.

În cadrul podcastului lui Teo Trandafir, Lavinia a explicat că decizia de a avea un singur copil a venit natural, fiind rezultatul unei împliniri personale și familiale.

„Mă simt complet împlinită cu un singur copil”, a mărturisit artista, adăugând că această alegere reflectă modul în care și-a imaginat dintotdeauna familia.

„La mine a fost clar: am zis că se oprește treaba, copilul meu este cât trei, nu mai este nevoie de altul. Cred că despre asta e vorba. Chiar am avut de curând o plecare în gașcă cu mai multe mămici, cu mai mulți copii, și mi-am dat seama că e mult. E mult cu unul, dar cu trei… Auzeam înainte: ‘Meseria de părinte e cea mai grea. Așa spunea mama, că vei avea o grijă pe care o vei purta cu tine toată viața. Eu spuneam: ‘Ce poate să fie? Și așa este. Acești cinci ani au fost extraordinari, am învățat foarte multe și de la el, m-am descoperit pe mine, am descoperit alte lucruri pe care nu le știam despre mine și, într-adevăr, așa este. Când apare copilul este o grijă pe care o ai cu tine toată viața, indiferent unde mergi și ce faci. Responsabilitatea este uriașă și da, a fi părinte este într-adevăr o meserie destul de grea”, a spus Lavinia Pîrva, în cadrul podcastului „Gând la gând cu Teo”.

Cele mai vândute colecții!
AVANTAJE - editia APRILIE 2026 AVANTAJE - editia APRILIE 2026 24.99 RON Cumpără acum
ELLE - ediția aprilie 2026 ELLE - ediția aprilie 2026 34.99 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn – Pencil Tins Panini Adrenalyn – Pencil Tins 75 RON Cumpără acum
Panini Adrenalyn XL – Dream box Panini Adrenalyn XL – Dream box 175 RON Cumpără acum
Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) Ford Mustang 1969 Boss 429 - ediția nr. 146 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) Volkswagen Touareg- ediția nr. 145(Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum
BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) BMW Z8 - ediția nr. 144 (Mașini de Colecție) 26.42 RON Cumpără acum

Cristina Ștefania, dezvăluiri despre relația de 9 ani cu Speak: "Muncim mult pentru ce iubim"
Cu ce probleme s-a confruntat Lili Sandu când și-a început cariera în lumina reflectoarelor: "Am mai rămas așa cu câteva sechele"
Cum se înțelege Adelina Chivu cu fiicele ei, Anastasia și Natalia, care sunt adolescente: "Avem un echilibru foarte bun"
Paula Seling, dezvăluiri sincere despre fiica adoptată și rolul fostului soț: "Eu sunt pentru restricționarea accesului la ecrane"
Anisia Gafton este însărcinată. Actrița va deveni mamă pentru prima dată
Actrița Anna Szeles, fosta soție a lui Florin Piersic: „Nu m-am considerat frumoasă. Dar m-au pus în ziare pe mine mare și pe Catherine Deneuve, mică! Florin? Îl respect pentru că îl avem pe Daniel!”. Cum „s-au bătut” Nicu Ceaușescu și Piersic pentru ea
Paștele oamenilor lăsați în voia lui Dumnezeu. Despre Înviere cu oamenii străzii din București
Viteza cu care Gigi Becali „gonea” spre biserică: radarul l-a oprit pe Șoseaua Pipera la o limită de 40 km/h și a rămas fără carnet
Daniel Funeriu critică manualele elevilor: „E școală, nu circ! Nu mai lipsește decât ca profesorii să se îmbrace în clovni”
Povestea de dragoste dintre Mircea Lucescu și Neli sau cum poate dura o căsnicie peste jumătate de veac
Horoscop de Paște 2026: Cum te găsește lumina sărbătorii în funcție de zodie
Pomenirea femeii păcătoase, în Miercurea Mare, între învățătură și tradiție
Reacția mamei, înainte ca fiica să fie eutanasiată. Cuvintele ei...
Un cuplu a locuit timp de 15 ani într-o casă din Disneyland și nimeni nu s-a prins
Moda nu mai e doar despre haine
Domnica Mărgescu: BYD, my new love!
Provocările sistemului respirator: care sunt soluțiile
Cât de mult a crescut și cum arată acum fiul Ancăi Dinicu. Imaginea adorabilă cu Radu care i-a înduioșat pe fani
Tradiţii şi obiceiuri în cea de-a doua zi de Paşte
David Hasselhoff, de nerecunoscut la 73 de ani. Transformarea actorului din Baywatch surprinde fanii
O rețetă clasică de pască pregătită de Chef Nicolai Tand: pască cu brânză dulce, aromată cu lămâie și vanilie
Zodia care va da lovitura în 2026. Mihai Voropchievici a spus clar: "Va avea cel mai bun an din ultimii 10 ani". Cine sunt norocoșii
Incident la filmările pentru Asia Express! Irina Fodor a povestit ce s-a întâmplat în spatele camerelor de filmat! :o Prin ce încercare au trecut prezentatoarea TV și echipa
Cuplul care uimește lumea mondenă! Și-a făcut iubită mai tânără decât fiica lui și nu-și poate lua mâinile de pe ea nici pe stradă! Moldoveanca Valeria i-a luat mințile, la 64 de ani! FOTO
Mihaela Rădulescu, reacție explozivă! A tăcut luni întregi, dar acum spune tot despre familia lui Felix Baumgartner. „Am surprins pe cameră”
Blake Lively a vorbit despre cazul „incredibil de dureros” al lui Justin Baldoni, după ce un judecător a respins procesul
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Bruce Willis, apariție rară în public la 71 de ani. Cum a fost surprins actorul în mijlocul luptei sale cu demența
Regina Elisabeta ar fi refuzat să preia apelurile Prințului Harry fără un martor lângă ea. De ce a ajuns să facă un asemenea gest
Cum se menține Theo Rose în formă? Artista răspunde criticilor: "Trebuie să iau tot felul de vitamine"
Melania Trump, declarații rare despre zvonurile privind legătura cu Jeffrey Epstein, într-un discurs live fără precedent: "Aceste imagini și povești sunt complet false"
Mircea Lucescu este condus, azi, pe ultimul drum. Fostul selecționer al României, înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu
