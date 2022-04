Antonia a împlinit 33 de ani! Ce mesaje speciale a primit artista de la cei dragi

Antonia se bucură astăzi de toată atenția din partea celor dragi! Artista a împlinit frumoasa vârstă de 33 de ani, iar prietenii apropiați, dar și fanii de pe rețelele de socializare, i-au făcut cele mai speciale urări. Cântăreața a repostat o mulțime de mesaje din partea fanilor de pe Instagram, copleșită de emoții.

Printre postările făcute de vedetă se regăsesc atât imagini de la shooting-urile foto, fie filmulețe amuzante. De asemenea, printre persoanele care i-au urat artistei un călduros „La mulți ani!” se enumeră buna ei prietenă Delia , dar și vedete precum Inna, Maria Popovici și „băieții de aur” ai lui Alex Velea de la Golden Boy Society.

Cu ocazia aniversării sale, Antonia a oferit un interviu pentru Click! în care a vorbit despre viața de familie, dar și despre planurile viitoare pentru cariera sa. Mamă a trei copii, logodnica lui Alex Velea a spus cum reușește să se împartă între viața de familie și cea de artist, mai ales că se pregătește de noi concerte în perioada următoare. Antonia a declarat că unul dintre obiectivele ei pentru acest an este lansarea unei piese cu succes internațional.

De asemenea, aceasta a vorbit despre perioada copilăriei, când visa să fie una dintre cele mai cunoscute cântărețe. Visul i s-a împlinit, iar acum este printre cei mai apreciați artiști de la noi, cu o carieră impresionantă. De asemenea, Antonia se poate declara o femeie cu adevărat împlinită, bucurându-se zilnic de familia superbă pe care o are.

„Îmi doresc mult să am o piesă cunoscută în cât mai multe țări din lume și alte câteva planuri pe care le mai am pe plan profesional, dar pe care încă aș vrea să le țin secret. Îmi imaginam că voi fi artistă, pentru că îmi doream cel mai mult să fiu pe scenă, să cânt, doar că mă simt cu adevărat binecuvântată pentru tot ce am primit bun și frumos: o familie minunată, o carieră de care sunt mândră, prieteni puțini, dar foarte buni și pe care să mă bazez.”, a spus Antonia pentru Click !

În ceea ce privește familia, Antonia a povestit despre planurile copiilor ei. Maya, fiica sa, își împarte timpul între România și Italia, unde merge la școală. De asemenea, cei doi băieți ai artistei sunt atrași de muzică și dans, semn că le calcă pe urme părinților. Atât artista, cât și logodnicul ei, îi încurajează pe cei mici să își urmeze pasiunile.

Antonia și Alex Velea au anunțat în urmă cu câteva luni că urmează să își unească destinele. Artistul și-a cerut iubita în căsătorie, iar la începutul anului anunțau că plănuiesc o nuntă de vis. În același timp, pandemia de coronavirus le-a dat planurile peste cap.

„Mi-am imaginat cum aș fi mireasă, bineînțeles, ca orice fată cu gândirea sănătoasă, pentru că dintotdeauna am fost familistă, mi-am dorit să am o familie mare și frumoasă. Să știi că nu m-am gândit așa mult la acest aspect, până la urmă, nu suntem singurii afectați din acest punct de vedere. Mai degrabă, cel mai afectați am fost că nu am avut concerte, activitatea ne-a fost destul de limitată, la fel și copiii că nu au mers la școală și la grădiniță. Dar totul se întâmplă atunci când trebuie să se întâmple.” a mai spus cântăreața pentru sursa mai sus menționată.