Sophie Turner explică de ce a acceptat să se logodească, la 21 de ani, cu Joe Jonas

Când Sophie Turner și-a anunțat logodna cu Joe Jonas în octombrie 2017, avea doar 21 de ani, în timp ce Joe avea 28. „Am spus da”, a scris succint actrița alături de o fotografie cu inelul.

Sophie nu se aștepta să se logodească prea curând, cererea în căsătorie luând-o, cu adevărat, prin surprindere. „Mă pregăteam să fiu singură pentru tot restul vieții. Cred că din moment ce ai găsit persoana potrivită, știi foarte bine”, le-a spus actrița celor de la Rolling Stone. Starul din „Game of Thrones” a continuat prin a spune că, deși are doar 23 de ani, se simte mult mai matură. „Simt că am un suflet mult mai matur decât vârsta. Simt că am trăit suficient ca să știu acest lucru.”

Vezi această postare pe Instagram I said yes. O postare distribuită de Sophie Turner (@sophiet) pe Oct 15, 2017 at 10:39 PDT

Sophie Turner și Joe Jonas plănuiesc să se căsătorească în această vară, iar potrivit lui Joe, „va fi foarte distractiv”. Cei doi s-au întâlnit în 2017, iar în prezent locuiesc împreună într-un apartament din New York și au doi câini. Sophie a spus în trecut în cadrul unui interviu pentru o publicație internațională că „este minunat să fii logodită”, dar nu consideră acest lucru o realizare incredibilă, în același mod în care își privește, de exemplu, cariera.

„Există această preconcepție ciudată că fiind căsătorită este cel mai minunat lucru care ți se va întâmpla vreodată. Dar mereu am considerat că profesia mea este ceva pentru care lucrez, iar atunci când am realizat ceva, a existat un sentiment că acesta este cel mai minunat lucru pe care îl voi trăi în viața mea”, a relatat Sophie.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK