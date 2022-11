Smiley, victima unui furt. Artistul a povestit ce s-a întâmplat

Smiley a povestit despre un moment neplăcut prin care a trecut în urmă cu câteva zile. Artistul a dezvăluit că a fost victima unui furt și anunțase inițial că a rămas fără telefonul mobil. Deși într-o primă fază nu a oferit mai multe detalii despre incidentul scandalos, juratul de la „Vocea României” a explicat pe larg ce s-a întâmplat.

După ce Smiley a anunțat că a fost jefuit, fanii din mediul online au fost curioși să afle ce s-a întâmplat. Artistul a povestit mai exact cum i-a fost furat telefonul mobil de pe masă, în timp ce se afla la un restaurant alături de un prieten de-al său.

Artistul a povestit că era atent la o piesă pe care o asculta de pe telefonul prietenului său, iar telefonul lui l-a lăsat în dreapta mesei, fără să îi acorde atenție. La un moment dat, cineva a venit lângă ei cu o foaie și le-a vorbit într-o limbă necunoscută lor, iar când a plecat, a luat și telefonul artistului cu el.