Câți bani câștigă Smiley în fiecare lună din activitatea sa. Suma este impresionantă

Smiley este printre cei mai cunoscuți și apreciați artiști și producători muzicali de la noi, care are o carieră în industrie de peste 20 de ani. Dincolo de hit-urile sale și succesul său personal, prezentatorul de la „Românii au talent” are și o casă de producție, unde lucrează cu alți mari artiști de la noi. De asemenea, cântărețul are o activitate constantă pe canalul său de Youtube, ce îi aduce sume consistente de bani lunar.

Astfel, cu o carieră impresionantă în spate și zeci de ani de muncă, artistul se poate declara împlinit în ceea ce privește viața profesională. Dincolo de faptul că este printre cei mai bine cotați cântăreți de la noi, acesta are și o casă de discuri, este implicat în show-uri muzicale de succes și obține contracte de imagine valoroase.

Ce sume de bani câștigă Smiley

Astfel, Smiley câștigă sume impresionante de bani din muzică, dar și din contractele de imagine și publicitate. Potrivit money.ro, citat de Fanatik.ro, artistul ar câștiga lunar aproximativ 10.000 de euro doar din Youtube. De asemenea, rolul său la „Românii au talent” ar fi răsplătit cu 100.000 de euro pe sezon. Totodată, Smiley este antrenor și la „Vocea României”, emisiune de la care ar primi 60.000 de euro, iar contractele sale de imagine i-ar aduce în conturi aproximativ 50.000 de euro.

De asemenea, casa de discuri a lui Smiley, Hahaha Productions, se bucură de un succes răsunător. Aceasta a avut în anul 2018, potrivit aceleiași surse, un profit de 820.000 de euro. Casa de discuri a înregistrat afaceri în valoare de 9,13 milioane de lei, iar în 2020, profitul artistului ar fi fost de 736.000 de lei.

Dincolo de activitatea sa din industria muzicală, Smiley ar fi implicat și în afacerile imobiliare și cu haine. Fanatik notează faptul că artistul ar fi asociat la o firmă care are o cifră de afaceri în valoare de 295.000 lei. Totodată, Smiley are câștiguri și prin drepturile de autor de pe urma melodiilor care rulează la radiourile românești sau pe posturile de televiziune.

FOTO: Arhivă ELLE

