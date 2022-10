Mesajul emoționant transmis de Smiley pentru Simona Halep, după ce a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă: „Adevărul va răzbate”

Smiley a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant prin care demonstrează că este alături de Simona Halep în aceste momente dificile. După ce sportiva a anunțat în mediul online că a fost depistată cu o substanță interzisă și suspendată provizoriu din tenis, artistul a reacționat în fața internauților.

Simona Halep a anunțat că a fost depistată pozitiv cu o substanță interzisă numită Roxadustat, motiv pentru care a fost suspendată pentru o perioadă. În urma anunțului neașteptat făcut de sportivă, mai multe persoane publice, printre care și Smiley, au reacționat. Juratul de la „Vocea României” a transmis că nu s-ar fi așteptat niciodată la o astfel de situație, afirmând că Simona Halep este un om corect, sugerând care nu ar trișa în cariera sa.

De asemenea, cântărețul a transmis că îi pare rău pentru situația prin care trece Simona, însă este convins că adevărul va ieși la iveală. Ba mai mult, Smiley i-a încurajat pe fani să fie alături de jucătoarea de tenis în această perioadă grea.

Simona Halep a fost testată pozitiv la un test antidoping. Aceasta a făcut anunțul neașteptat pe contul său de Instagram, unde a explicat ce s-a întâmplat și a declarat că nu s-a dopat niciodată. De asemenea, a spus că va lupta pentru aflarea adevărului.

„Astăzi începe cel mai greu meci al vieții mele: o luptă pentru adevăr. Am fost notificată că am fost testată pozitiv pentru o substanță numită Roxadustat, într-o cantitate extrem de mică, lucru care a venit ca cel mai mare șoc al vieții mele.

De-a lungul întregii mele cariere, ideea de a trișa nu mi-a trecut niciodată prin minte, pentru că acest lucru este complet contrar tuturor valorilor în spiritul cărora am fost educată. Având în față o astfel de situație nedreaptă, mă simt complet confuză și trădată.