Ramona Olaru, anunț îngrijorător pe rețelele de socializare: „Cel mai probabil va fi nevoie de operație”

Ramona Olaru este una dintre cele mai apreciate și iubite asistente TV din România, iar pe parcursul carierei sale a reușit să câștige mulți fani, care o susțin de la începuturi. De asemenea, vedeta de la Antena 1 este foarte activă pe rețelele de socializare și obișnuiește să împărtășească ultimele noutăți din viața ei, fie că e vorba despre momente fericite, fie anunțuri mai puțin plăcute.

Recent, Ramona Olaru a împărtășit cu internauții problemele de sănătate cu care se confruntă pisica ei, motiv pentru care a dus-o la medic pentru investigații suplimentare. Cu toate acestea, în ciuda situației dificile în care se află animalul ei de companie, vedeta păstrează un ton optimist și speră că totul va fi bine într-un final.

„Am fost cu cel mic la control, am stat fix o oră jumătate, scos de la un aparat, băgat la un alt aparat, sunt o grămadă de probleme. Iată cum poți descoperi, chiar dacă nu se manifestă, doar dintr-o respirație nepotrivită! Acum mai facem unele verificări, dar cel mai probabil va fi nevoie de operație, pentru că are nu știu ce încurcături pe la inimă, ficat. Nu știu, nu sunt medic, dar nu este tocmai bine. Dar o să fie” , a transmis Ramona Olaru pe Instagram.

Ramona Olaru și-a exprimat de mai multe ori dorința de a deveni mamă, iar recent a vorbit deschis și sincer despre acest subiect în fața fanilor ei, dezvăluindu-le detalii despre planurile sale de viitor în ceea ce privește familia.