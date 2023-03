Shakira, declarații oneste despre despărțirea de Gerard Piqué: „Am avut un an foarte greu…”

Invitată în cadrul emisiunii Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Shakira a vorbit despre despărțirea de Gerard Piqué, mărturisind că a avut parte de o perioadă extrem de dificilă. De asemenea, artista în vârstă de 46 de ani a oferit câteva detalii și despre Bzrp Music Sessions, Vol. 53, cântecul controversat pe care l-a lansat recent, și care face referire la relația cu fostul său partener.

Cântăreața a explicat și că multe femei s-au regăsit în versurile cântecului său, identificându-se cu situația ei.

„Sunt multe femei care au trecut prin aceleași lucruri prin care am trecut și eu, care gândesc așa cum gândesc eu, care simt așa cum simt eu, care au trebuit să suporte multe prostii așa cum a trebuit să suport eu. Și am scris cântecul pentru mine, dar simt, de asemenea, că a fost destinat femeilor care aveau nevoie de un forum și de o voce care să le reprezinte în atât de multe feluri.”, a explicat Shakira.

Nu este însă pentru prima oară când artista vorbește despre acest cântec sau despre despărțirea de Piqué. Într-o conversație cu jurnalistul mexican Enrique Acevedo, aceasta a explicat cum a afectat-o separarea, mai ales că aceasta s-a datorat unei infidelități. În prima parte a discuției, Shakira a recunoscut cât de important este ca femeile să își poată spune poveștile și să se sprijine reciproc.

„În melodiile mele, mereu am simțit că am datoria să-mi folosesc vocea și să le-o împrumut celor care nu pot vorbi. Am realizat că femeile sunt într-un moment-cheie pentru societate, într-un punct în care sprijinul pe care îl obținem una de la cealaltă este foarte relevant. Așa cum spunea Madeleine Albright, există un loc în Iad pentru toate femeile care nu se sprijină între ele.”, a spus Shakira, citată de Marca.

De asemenea, Shakira a vorbit și despre cum succesul melodiei Bzrp Music Sessions, Vol. 53 i-a schimbat viața.

„Sunt chiar în mijlocul unei dezbateri din cauza acestei melodii. Am invocat faptul că o femeie are nevoie de un bărbat pentru a se simți împlinită, pentru a forma o familie. Și eu am avut acest vis, de a avea o familie, unde copiii să aibă un tată și o mamă sub același acoperiș. Nu toate visurile în viață ți se împlinesc, dar viața te recompensează cumva și cred că pentru mine a făcut chiar mai mult de atât, având acești doi copii minunați, care mă umplu de dragoste în fiecare zi. Am descoperit și că teoria conform căreia o femeie are nevoie de un bărbat este falsă.”, a mai afirmat Shakira.