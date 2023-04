Raluca Bădulescu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, după apariția zvonurilor că s-ar fi despărțit

Raluca Bădulescu a surprins pe toată lumea în vara anului trecut atunci când a anunțat că ea și soțul ei au luat decizia de a merge pe drumuri separate, dar și cu dezvăluirea că are un nou partener.

Vedeta se pare că și-a regăsit fericirea în brațele lui Rareș, un medic cu 20 de ani mai tânăr decât ea, de care s-a îndrăgostit rapid. Recent, Raluca declara că se află într-o altă etapă a vieții sale și a recunoscut că iubește din nou și acest lucru se putea observa și din fotografiile pe care le-a postat pe conturile de socializare și în care apărea alături de partener.

Fanii vedetei au observat însă că, în ultima vreme, Raluca Bădulescu nu a mai dezvăluit imagini în care să apară alături de iubitul ei și au tras rapid concluzia că cei doi s-ar fi despărțit în secret.

Jurata de la Bravo, ai stil! a ținut însă să infirme zvonurile privind despărțirea de Rares, într-un interviu acordat recent.

„Trăiesc o frumoasă poveste de dragoste, suntem împreună de aproape un an, iar viața privată așa ar trebui să rămână. Lucrurile care te fac fericit și cele care sunt personale prefer să le țin pentru mine. Suntem împreună și lucrurile merg foarte bine”, a declarat Raluca Bădulescu în interviul acordat publicației VIVA! .

Vedeta în vârstă de 48 de ani a vorbit și despre diferența de vârstă de 20 de ani dintre ea și partenerul ei.

Raluca Bădulescu a mărturisit că relația ei cu cei doi foști soți, Florin Stamin și Vali Pungă, este una excelentă, lucru rar întâlnit în peisajul monden autohton.

Raluca Bădulescu a vorbit într-un interviu acordat recent despre relația cu Rareș, care are 26 de ani, și se declară foarte fericită alături de acesta.

„Sunt într-o perioadă foarte frumoasă, dar ce să spun mai mult de atât?… Eu am „48, going on 28″, haideți să revenim, 48 mergând pe 28! Când te lovește dragostea, te-a lovit!… O să vină ca un fulger și asta este!”, a povestit vedeta emisiunii Bravo, ai stil într-un interviu acordat cancan.ro.