Raluca Bădulescu, adevărul despre cel mai mare regret al său și relația cu fiul ei: „Am trăit toată viața pe principiul...”

Raluca Bădulescu este printre cele mai apreciate și admirate vedete de la noi, care tot timpul a spus lucrurilor pe nume și nu s-a sfiit să își arate adevărata latură a personalității. Mereu plină de energie și cu o atitudine pozitivă, jurata de la „ Bravo, a stil! ” a susținut tot timpul că îi place să se bucure de lucrurile ce o înconjoară și nu își dorește să ducă o viață umbrită de regrete.

În cadrul unui quiz cu 24 de întrebări realizat de revista Viva!, Raluca Bădulescu a făcut o serie de dezvăluiri personale, de la cea mai mare teamă a sa, până la relația cu fiul ei. Vedeta de la Kanal D a vorbit deschis despre lucrurile pe care le prețuiește în viață și a recunoscut dacă are, sau nu, regrete.

În ceea ce privește ideea sa despre fericire, Raluca a declarat că cel mai important este să trăiască așa cum simte și cum îi place. Vedeta este de părere că autenticitatea este cheia pentru o viață fericită și lipsită de regrete. Astfel, întrebată dacă are păreri de rău, Raluca Bădulescu a recunoscut că nu se trezește niciodată dimineața cu un regret în suflet.

„Ceea ce trăiesc dintotdeauna, asta este ideea mea despre fericire. Să pot să fiu eu însămi, din toate punctele de vedere.„

„Nu am niciun fel de regret. Am trăit toată viața pe principiul că nu doresc să mă trezesc la senectute cu regretul că nu am făcut ceva. Fie că am greșit sau nu, nu am niciun regret.„, a spus Raluca Bădulescu pentru Viva!