Clipul pentru care Raluca Bădulescu a fost criticată dur pe internet. Cum a apărut vedeta și ce au remarcat fanii

Raluca Bădulescu este cunoscută pentru atitudinea relaxată și dezinvoltă, iar vedeta se bucură de fiecare clipă pe care o trăiește. Ba mai mult, vedeta de la „Bravo, ai stil!” este adepta ținutelor excentrice și a aparițiilor inedite. De când a slăbit considerabil și a trecut printr-o schimbare remarcabilă, vedeta se bucură din plin de aspectul ei și nu ține cont de opinia publică.

Cu toate acestea, cel mai recent clip postat de vedetă pe social media, în care apare purtând o ținută sexy, a fost primit cu critici dure, cele mai multe legate de faptul că Raluca Bădulescu a slăbit foarte mult.

Cu toate acestea, au fost și numeroși fani care au lăudat-o pentru determinarea de care a dat dovadă în lupta ei cu kilogramele în plus.

„E de apreciat minunatul efort de a arăta așa!”, „Pt ea e un vis să fie atât de slabă și să poată să poarte aceste ținute, e cam slabă, dar atâta timp cât ea se simte bine în pielea ei și e ok din punct de vedere medical…”, „Să nu mai judecăm, fiecare alege să trăiască exact cum își dorește, fiecare are dreptul la propriile alegeri, nu aveți voie să judecați”, „Viața trebuie trăită cum se vrea și cum se poate, Felicitări pentru voința de a slăbi și de a te face așa fericită! În fond, contează cum ești tu cu tine”, au apreciat fanii.

Raluca Bădulescu a fost invitată în podcastul „Te ascult”, realizat de Ilinca Vandici, iar cu această ocazie a vorbit și despre silueta ei. Vedeta a recunoscut faptul că acum se simte foarte bine în pielea ei și că nu ține cont de părerile negative și de comentariile răutăcioase pe care le primește pe rețelele de socializare.

„Acum doi ani făcusem 80 de kilograme. Kilogramele în plus se vor mai aduna odată cu vârsta, nu mai am 20 de ani. Mă bucur mult, mult, mult. Oricum vârsta e doar un număr. Am ajuns acum să am 48 de kilograme la 48 de ani, pentru mine este un vis împlinit. Sunt fix așa cum îmi doresc, vă rog nu-mi mai luați bucuria.”