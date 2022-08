Ce dietă a urmat Raluca Bădulescu pentru a slăbi. La ce alimente nu a putut renunța vedeta

Raluca Bădulescu se poate mândri cu un fizic de invidiat, iar în ultimii ani este foarte atentă la alimentația sa. Jurata de la „ Bravo, ai stil ! ” are o siluetă superbă și a recunoscut că are grijă să urmeze un stil de viață echilibrat. Cu toate că urmează o dietă strictă, vedeta a recunoscut că nu a putut renunța la câteva alimente.

Vedeta este cunoscută pentru faptul că a reușit să slăbească foarte multe kilograme într-un timp record. Acum, Raluca Bădulescu se mândrește cu o siluetă de vis, însă nu este ușor să se mențină în formă. Jurata de la Kanal D a spus că în perioada pandemiei a acumulat 10 kilograme în plus, fapt ce i-a dat o senzație de panică. Astfel, vedeta a decis să treacă la o dietă strictă pentru a reveni la greutatea pe care și-o dorea.

Deși este o gurmandă declarată, Raluca Bădulescu a făcut eforturi pentru a-și crea un echilibru în alimentație. Cu toate că nu a renunțat complet la plăcerile sale culinare, aceasta a spus că mănâncă echilibrat și în cantități care nu îi dau peste cap planurile. Prin urmare, vedeta a ajuns la greutatea de 47 de kilograme.

„Număr caloriile de doi ani, după perioada lockdown-ului, în care mă îngrășasem 10 kg și m-am panicat. Mă îngrășasem în timpul pandemiei, pentru că am stat și m-am uitat la Netflix și am mâncat în disperare. Mie îmi plac dulciurile mult. Nu am renunțat la dulciuri nici acum, dar număr caloriile. Să fie în jur de 1000 de calorii pe zi. Mănânc salată, brânzeturi, piept de pui, dar nu lipsesc o ciocolățică, o băutură acidulată cu zahăr, niciodată. Adică le balansez în așa fel încât să-mi ajungă de ceva dulce. Și acum în geantă, dacă mă căutați, să știți că am o ciocolată mică. Jur, chit că se topește că e vară. O am, trebuie să fie aici, la cap. Ciocolata e cu mine mereu”, a declarat Raluca Bădulescu pentru Impact.