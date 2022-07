Raluca Bădulescu a debutat în urmă cu 15 ani ca model. Ce a declarat vedeta despre acel moment: „Am avut emoții”

Nu mai este pentru nimeni un secret faptul că Raluca Bădulescu este pasionată de modă, iar acest lucru se poate observa din aparițiile ei la evenimente publice, de pe rețelele de socializare ori din campaniile pe care le realizează pentru branduri sau designeri.

Cu toate astea, sunt puțini cei care știu că Raluca Bădulescu a debutat în urmă cu 15 ani ca model. Se întâmpla în 2007, atunci când în cadrul unei prezentări de modă a cunoscutului designer Cătălin Botezatu, jurata de la „Bravo, ai stil!” și-a făcut apariția într-o rochie haute-couture realizată din materiale prețioase de culoare neagră. Într-un interviu pentru EGO.ro, vedeta și-a adus aminte de acea defilare.

„Recent am fost împreună cu Alexandru Raicu la Bucharest Fashion Week. La Bucharest Fashion Week merg de foarte mulți ani. De foarte mulți ani am onoarea fantastică de a prezenta pentru el și de a-i purta creațiile. Este absolut divin. Însă debutul meu ca model s-a întâmplat acum 13 sau 14 ani când am prezentat pentru Cătălin Botezatu. Am fost „mireasă” în colecția lui Cătălin. Uite, mă corectează nașul, acum 15 ani am fost”, a mărturisit Raluca Bădulescu pentru EGO.ro.