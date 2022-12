Pepe, fotografii de colecție alături de cei trei copii. Ce moment important a surprins artistul: „Primul brăduț din viața lui”

Pepe a postat pe rețelele de socializare o imagine emoționantă cu cei trei copii ai săi. Prezentatorul TV de la „Te cunosc undeva!” a devenit tată pentru a treia oară, iar anul acesta sărbătoresc primul Crăciun în cinci. Artistul a publicat o fotografie superbă de familie, cu cele două fiice ale sale și cu băiețelul lui, Pepe Junior.

Familia artistului se pregătește temeinic de Sărbători, iar Pepe a împărtășit cu fanii de pe internet imagini cu casa lor decorată, dar și cu brăduțul de Crăciun. Ba mai mult, prezentatorul TV a publicat o fotografie de familie, în care copiii se bucură enorm de atmosfera din casă, iar fetele sunt foarte încântate de primul Crăciun alături de frățiorul lor.

Artistul a recunosut că este în culmea fericirii de când a devenit tată de băiat, mărturisind că fiul său seamănă mai mult cu Yasmine Ody. Deși nu și-a expus foarte mult fiul în mediul online, ultimele imagini îi surprind în cele mai importante momente din viața lor. Mezinul familiei a părut foarte încântat de luminițele din bradul de Crăciun, fiind fotografiat în brațele surorii lui mai mari.

VOTEAZĂ AICI la ELLE STYLE AWARDS 2022 și poți câștiga unul dintre cele 50 de super premii!

Pepe și partenera sa, Yasmine, au organizat la sfârșitul lunii noiembrie botezul băiețelului lor. Artistul a oferit detalii referitoare la fericitul eveniment și a declarat că a fost extrem de emoționat, în ciuda faptului că este tată pentru a treia oară. De asemenea, Pepe a dezvăluit că a fost un eveniment în familie, fiind mai restrâns, unde s-au simțit cu toții foarte bine.

„A fost foarte frumos la botez. Am făcut un botez în familie. Băiețelul are cinci luni și două săptămâni. E altceva când e copilul tău. Am experiență, dar și dacă aș avea o sută de copii aș fi emoționat (…) Nu am cântat prea mult, am cântat un refren, cu câte un invitat, în treacăt”, a declarat Pepe, conform spynews.ro.