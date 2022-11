Pepe și-a botezat în secret fiul. Fotografii inedite cu Pepe Junior

Pepe trăiește unele dintre cele mai frumoase clipe din viața lui. Artistul și partenera lui, Yasmine Ody, și-au botezat băiețelul în weekendul ce tocmai a trecut. Cei doi au ales ca evenimentul să fie unul discret. Prezentatorul emisiunii „Te cunosc de undeva!” mai are două fete, pe Rosa și pe Maria, din căsnicia cu fosta lui soție, Raluca Pastramă.

Pepe a fost rezervat în ceea ce privește relația pe care o are cu Yasmine Ody și puține au fost ocaziile în care a vorbit despre povestea lor de dragoste. Și în cazul botezului fiului lor, Pepe Junior, cei doi au păstrat discreția. La eveniment au participat și nume cunoscute din showbiz-ul autohton, cum ar fi Andra și soțul ei, Cătălin Măruță, și Connect-R.

Pentru această ocazie specială, Yasmine Ody, partenera lui Pepe, a purtat un costum alb, format din două piese, în timp ce artistul a optat pentru o cămașă albă și un costum negru.

În presă s-a vehiculat faptul că Andra și Cătălin Măruță, care au fost nașii de cununie ai lui Pepe și ai Ralucăi Pastramă, ar fi fost și nașii micuțului. Prezentatotul de la PRO TV a reacționat în urma acestor știri care au apărut și a negat prin intermediul unui video publicat pe contul personal de Instagram.

„Am stat astăzi așa și am citit prin presă. Weekendul ăsta se pare că eu și Andra am fost din nou nași, de data asta la băiatul lui Pepe. Băi oameni buni, pe lângă faptul că nu ne-a sunat nimeni măcar să ne întrebe, toată lumea și-a dat cu presupusul, toată lumea a scris ca și cum așa ar fi. (…) Am fost la botezul copilului lui Pepe și e normal, avem o relație minunată cu acești oameni și nu mare mirarea ne-a fost să cităm toate articolele din presă. Deci nu, nu am fost nași, ne sunt foarte dragi oamenii ăștia. Pepe e unul dintre cei mai faini oameni pe care îi cunosc, dar nu am fost noi nașii copilului. (…) Nu suntem noi nași. Suntem foarte buni prieteni cu Pepe, cu soția lui, cu toată familia lui, am rămas prieteni și cu Raluca. Familia a fost de data asta aleasă. Giani a fost nașul”, a fost mesajul transmis de Cătălin Măruță.