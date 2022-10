Schimb inedit de replici între Iulia Vântur și Cătălin Măruță. Artista l-a avertizat în privința iubitului ei

Iulia Vântur a avut în România o carieră în plină ascensiune, dacă stăm să ne gândim la succesul emisiunii „Dansez pentru tine”, pe care a prezentat-o alături de Ștefan Bănică. De mai mulți ani, vedeta locuiește în India, acolo unde și-a construit o carieră în muzică și film, pentru care este apreciată.

Iulia Vântur locuiește în India, însă vine în România de fiecare dată când are ocazia. Așa s-a întâmplat și de această dată și a fost prezentă în platourile emisiunii pe care Cătălin Măruță o moderează la PRO TV.

Iulia Vântur a dezvăluit unde a călătorit în ultimele luni, dar a vorbit și despre faptul că și-ar dori să aibă un spectacol în orașul natal.

„Unde am mai fost? Londra, Dubai, Turcia, State, am avut turneul. Nu știu, am călătorit în lung și în lat. Mi-ar plăcea să am și în Iași, Constanța. Îți dai seama ce frumos ar fi să am un concert la Iași, în orașul meu natal? Ce mândră aș fi, cred că ar fi cel mai important concert pentru mine. Eu cânt în Hindi, asta e specialitatea mea. Aș putea să când Trandafir de la Moldova”, a spus Iulia Vântur la Pro TV.