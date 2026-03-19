Octavia Geamănu, revoltată pe rețelele sociale. De ce a răbufnit: „E super greșit”

Octavia Geamănu a vorbit pe rețelele de socializare despre un subiect tot mai actual și dezbătut, și anume parenting-ul modern.

Octavia Geamănu și-a expus opinia despre felul în care privește parenting-ul modern și s-a arătat revoltată de maniera în care se abordează în ziua de astăzi educația și creșterea copiilor.

„Te iubesc orice ar fi! – una dintre marile vrăjeli ale parentingului modern. Pentru că dacă îi spui copilului că îl iubești orice ar face… ce învață el, de fapt?

Că poate să te înjure. Să nu te respecte. Să se poarte urât cu lumea din jur. Și tu îl vei lua în brațe oricum.

Dar spune-mi ceva: tu ai accepta așa ceva de la partenerul tău? De la colegii de la muncă?

Poate doar dacă ești defect/ă.

Atunci de ce ne creștem copiii cu ideea asta?”

Octavia Geamănu mai susține că în dezvoltarea copiilor e importantă impunerea unor limite clare, pe care să le înțeleagă și să le respecte.

„Generația noastră a crescut în familii în care părinții nu spuneau des „te iubesc”, erau ocupați cu supraviețuirea, nu le mai stătea mintea să facă declarații de dragoste. Tu simțeai iubirea, era acolo, doar că nu era verbalizat (…) Părinții actuali au mers în extrema cealaltă: te iubesc orice-ar fi, te iubesc orice-ai face. Te înjur, te lovesc, fug de acasă, sunt lipsit de respect, am vicii, mă port urât, mă consider buricul pământului, nu învăț, sunt dezordonat. Pot fi terchea berchea, nu contează, mama și tata mă iubesc oricum, partenerul / partenera, mai târziu, mă vor accepta oricum. E super greșit. Niciun adult nu acceptă așa ceva din partea partenerului. Nicio relație adultă nu funcționează așa. Respectul și caracterul sunt extrem de importante Copiii n-au nevoie de părinți perfecți, dar au nevoie de trei lucruri simple: iubire, limite și un adult responsabil, adevărat în fața lor, unul care se enervează, reacționează, plânge, țipă, urlă, ia atitudine, ia măsuri, spune „nu.”

Octavia Geamănu și Marian Ionescu, fondatorul trupei Direcția 5, formează unul dintre cuplurile discrete din showbiz-ul românesc. Au preferat să își păstreze relația departe de ochii publicului. S-au căsătorit civil în 2015, iar în 2020 a avut loc cununia lor religioasă. Cei doi, care au sărbătorit recent 11 ani de căsnicie, au împreună un copil, pe nume Andrei. Marian Ionescu mai are un băiat, pe nume Carmin, din căsnicia anterioară cu Adriana Ionescu, iar cei doi cântă împreună în formația Direcția 5.

Octavia Geamănu a fost invitată într-o emisiune TV, acolo unde a fost mai sinceră ca niciodată cu privire la soțul ei, Marian Ionescu.

„Soțul meu e un gentleman și nu mi-a vorbit niciodată despre relațiile lui trecute. Niciodată în viața asta să nu aveți încredere într-un bărbat care vă spune cu cine s-a întâlnit sau pe cine a visat, pentru că așa spune și la restul”, a spus Octavia Geamănu în emisiunea „La Măruță.”

Octavia Geamănu a vorbit și despre calitățile și defectele soțului ei.

„E prea darnic, ceea ce uneori poate fi un defect. Acceptă în jurul lui oameni care nu sunt întotdeauna sinceri și corecți cu el. Dar are și trei calități: este unul dintre cei mai buni oameni pe care i-am întâlnit, perfecționist și iubește toți oamenii din jurul lui, uneori chiar înaintea familiei. Atât de bun e.”

Ce a luat prin surprindere a fost faptul că Octavia Geamănu a recunoscut că soțul ei, Marian Ionescu, nu a știut vreme de 17 ani când este ziua ei de naștere.

„Până anul acesta am fost supărată că nu știa când e ziua mea. El nu a știut 17 ani când e ziua mea. Anul acesta i-am zis cu 3 zile înainte de ziua mea.”

Daciana Sârbu, dezvăluiri despre relația cu iubitul ei, Alex Ghionea. Cum se înțelege acesta cu cele două fiice ale antreprenoarei: „Este o primă condiție…'

