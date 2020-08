Numele neobișnuit pe care Printul Harry și Meghan Markle l-au ales pentru câinele lor

La începutul relației lor, în august 2018, Prințul Harry și Meghan Markle au adoptat un labrador pe care l-au găsit abandonat. Dacă despre Meghan se știa deja că este o mare iubitoare de animale, din postările ei de social media din vremurile în care nu era încă parte din familia regală, și Prințul Harry a crescut într-o familie cu mulți câini – numai uitați-vă la seria de patrupede adorabile care o însoțește pe bunica lui, Regina Elisabeta a ÎI-a, în fiecare plimbare la Balmoral sau pe alte proprietăți regale.

Deși au trecut doi ani de când câinele a devenit parte din familie, până acum, numele acestuia a rămas un mister pentru public. Cu toate că au fost făcute o sumedenie de speculații, Meghan a afirmat că presa „continuă să îi greșească numele”.

Dar, se pare că, reporterii Omid Scobie și Carolyn Durand au reușit să rezolve enigma, anunță site-ul People. Nu numai că este un nume neobișnuit, dar are și o încărcătură emoțională pentru cuplul regal. Din cartea Finding Freedom, pe care cei doi jurnaliști urmează să o publice, am aflat că numele labradorului este Pula, și că are ca sursă de inspirație prima vacanță a cuplului.

Pula este moneda oficială folosită în Botswana, țara din Africa unde Harry a dus-o pe Meghan la începutul relației lor. Pula înseamnă de asemenea în limba Setswana ploaie, și cum ploaia este un lucru rar în Botswana, este considerată o binecuvântare, explică site-ul People.

Potrivit cărții Finding Freedom, excursia în Africa a fost un moment decisiv pentru relația cuplului regal. Harry a invitat-o pe Meghan în această călătorie de șase săptămâni după doar trei întâlniri. O sursă apropiată celor doi le-a mărturisit jurnaliștilor că, după călătoria în Africa, Harry și Meghan au simțit că relația lor este serioasă și că ar putea dura pentru totdeauna.

De asemenea, unul dintre prietenii lui Meghan a declarat că Ducesa de Sussex i-a mărturisit că nu s-a simțit „niciodată atât de în siguranță, atât de apropiată de cineva într-un timp atât de scurt” și că simțit că Harry e persoana cu care poate vorbi deschis despre orice.

