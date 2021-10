Nepoata Simonei Halep a împlinit 5 ani. Ce mesaj a transmis sportiva

Nepoata Simonei Halep a împlinit 5 ani. Tania, fiica fratelui sportivei, Nicolae Halep, a avut parte de o aniversare specială.

Simona Halep a împărtășit cu fanii ei de pe Instagram o serie de imagini în care este alături de întreaga familie, inclusiv cu Tania, însoțite de un mesaj special cu ocazia aniversării ei. „La mulți ani, îngerașul nostru #5”, a scris sportiva.

Tania a fost sărbătorită în familie, în cadrul unei petreceri pe cinste, iar din fotografiile publicate de către Simona Halep se poate vedea că micuța s-a bucurat de o mulțime de cadouri și baloane roz. Una dintre fotografiile care a atras atenția este cea cu părinții sportivei, Tania și Stere Halep. De asemenea, Toni Iuruc nu a lipsit de la aniversarea Taniei, acesta fiind surprins într-o imagine în compania soției lui, Simona Halep.

Micuța Tania a avut parte de o petrecere pe cinste, dar și de un tort pe măsură, pe două etaje, după cum se poate observa în această imagine adorabilă cu Simona Halep și nepoata ei.

Simona Halep și Toni Iuruc s-au căsătorit civil pe 15 septembrie 2021, la Constanța, orașul său natal, într-un cadru de poveste. Sportiva și omul de afaceri formează un cuplu de trei ani și s-au logodit în această vară.

Recent, Simona Halep a făcut dezvăluiri surprinzătoare despre acest eveniment din viața ei. Campioana în vârstă de 30 de ani a vorbit în cadrul unei conferințe de presă care a avut loc după meciul cu Marta Kostyuk despre nunta cu Toni Iuruc A mărturisit cu această ocazie că soțul ei s-a ocupat ca toate detaliile să fie puse la punct, astfel încât evenimentul să iasă așa cum și-au propus. „Soțul meu s-a ocupat de nuntă, așa că nu am mișcat un deget. Am spus doar că vreau flori albe, a știut ce îmi place și a făcut totul. Mulțumită lui, nu a trebuit să mă stresez pentru petrecere. M-am bucurat de ea, au venit mulți oameni, familia mea, prietenii mei, iar după două zile m-am întors la sala de fitness, am revenit rapid la antrenamente după nuntă”, a declarat Simona Halep.

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram

