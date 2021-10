Ce a dezvăluit Andrei Aradits despre familia lui, după 17 ani de căsătorie

Andrei Aradits, cunoscutul actor din serialul Vlad, se mândrește cu o familie frumoasă și o căsnicie care durează de aproape două decenii. Actorul și soția lui, Andreea, formează unul dintre cele mai stabile cupluri din showbiz-ul autohton, iar o bună dovadă a relației minunate dintre ei o constituie imaginile pe care cei doi le postează adesea pe rețelele de socializare.

Andrei și Andreea Aradits au împreună și un fiu, Eric, în vârstă de 16 ani, care îi calcă pe urme tatălui său, el având deja la activ câteva apariții în seriale precum cunoscuta producție Las Fierbinți difuzată de Pro TV și a mai jucat în pelicula „Octav”.

În ceea ce privește povestea de dragoste dintre Andrei și Andreea Aradits, totul a început chiar pe platourile de filmare, în 2002, când actorul a jucat în serialul În Familie, difuzat de Prima TV.

Într-un interviu acordat publicației VIVA, Andrei Aradits a vorbit despre modul în care căsătoria lui a reușit să dureze atâția ani și a vorbit despre frumoasa relație pe care o are cu soția lui. „La un moment dat, am făcut un pact: uite, avem o casă. Fundația e bună. Poate în timp o să crape pereții, o să se strice acoperișul. Zugrăvim. Reparăm. Dar nu dărâmăm casa. În momentele alea de scandal nu dinamităm. Eliminăm din discuție posibilitatea asta. Eu nu-mi iau valiza și plec, tu nu te muți la taică-tău, nu divorțăm. Pur și simplu nu pronunțăm cuvinte în sensul ăsta. Atunci nu ne rămâne decât posibilitatea să ne cerem iertare și să găsim cale de funcționare. Dacă într-un cuplu cineva are în cap bagajul făcut deja, atunci în perioada de criză va face un gest definitiv. Și apoi nu mai e cale de întoarcere. Nu e o treabă religioasă această credință, pur și simplu e o chestiune de cuvânt. Asta cred că reprezintă căsătoria. Am promis”, a declarat Andrei Aradits.

În același interviu, Andrei Aradits a povestit cum și-a cerut soția în căsătorie. „Tocmai ce se căsătoreau niște cunoștințe. Eram în bucătărie și-i bârfeam. Ne minunam de ce fel de tămbălău sunt oamenii capabili la asemenea evenimente – restaurant, invitații, formație, rochie, flori, nași, meniu… tot haosul care preschimbă sensul profund al evenimentului dintr-o promisiune, un jurământ, într-o zdrăngăneală petrecăreață costisitoare, obositoare și vulgară. Și cred că eu am zis: „Ce tare ar fi să ne facem nunta… la Mac!”. Și ea s-a uitat la mine și a zis: „Hai!”. Era miercuri, sâmbătă ne-am căsătorit”, a mai spus actorul.

Foto: Instagram

