MTV EMA 2022: Ținutele îndrăznețe ale vedetelor și câștigătorii serii (GALERIE FOTO)

MTV EMA 2022 au fost organizate la Dusseldort, într-o ceremonie ținută pe 13 noiembrie la PSD Bank Dome – ceea ce înseamnă că celebrele premii acordate de MTV au revenit în Germania pentru a șasea oară în istoria lor.

Prezentatorii MTV EMA 2022 au fost cântăreața Rita Ora și soțul ei, regizorul și actorul Taika Waititi, care au dezvăluit, alături de alți invitați surpriză, proiectele muzicale către care au mers trofeele serii. În urma nominalizărilor, anunțate cu o lună în urmă, favoritul serii urma să fie Harry Styles, cu o prezență în 7 dintre categoriile show-ului (câștigând-o doar pe cea pentru Best Live), însă Taylor Swift, cu doar șase nominalizări, s-a dovedit a fi regina încoronată a ceremoniei. Swift a luat acasă patru trofee, pentru cel mai bun videoclip – All Too Well: The Short Film, cea mai bună artistă, cel mai bun proiect pop și cel mai bun clip în formă lungă. În plus, Swift devine astfel cea mai nominalizată artistă la aceste premii muzicale.

Nicki Minaj și Rosalía au fost nominalizate pentru câte cinci trofee fiecare, Minaj câștigând pentru cea mai bună piesă — „Super Freaky Girl” și pentru cel mai bun proiect hip-hop. Printre câștigătorii MTV EMA 2022 s-au mai numărat David Guetta și Bebe Rexha, pentru cea mai bună colaborare — „I’m Good (Blue)”, iar Guetta și-a adjudecat și premiul pentru cel mai bun proiect de muzică electronică. Muse a fost desemnat cel mai bun grup rock, în vreme ce Gorillaz au câștigat trofeul pentru muzică alternativă. Chloe s-a bucurat de trofeul pentru R&B, iar Seventeeen – pentru debut.

La MTV EMA 2022 au fost introduse și două categorii noi – Best Longform Video și Best Metaverse Performance, cel din urmă câștigat de Blackpink, trupa care a fost cea mai nominalizată la premiile de anul acesta.

