Monica Davidescu a avut nevoie de îngrijiri medicale și a ajuns la spital. Mesajul actriței: "Pentru salvarea vieții..."

Monica Davidescu și-a îngrijorat fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare după ce a făcut publică o imagine de pe patul de spital. Actrița nu a menționat care este motivul pentru care a avut nevoie de îngrijiri medicale și nici care este starea ei actuală de sănătate, însă a vorbit despre experiența ei din spital.

Pe contul personal de Instagram, Monica Davidescu a vorbit despre experiența ei din spitalul Colțea și ce anume a observat acolo, cât timp a avut nevoie de îngrijiri specializate.

E multă trudă în spital pentru salvarea vieții și sănătății unui om, în ture lungi și obositoare, 24 de ore, 7 zile în săptămâni (iar suma netă pe care o primesc nu e cea pe care o vedeți la televizor, este jumătate, uneori mai puțin chiar, pentru că restul e impozitul către guvernanții noștri, dar în reportaje dau bine sumele mari) E multă responsabilitate și sunt multe decizii pe care medicii le iau sub presiune. Am urmărit infirmierii și infirmierele care zoresc toată ziua să mențină curățenia, să însoțească pacienții, să îi ajute, să îi spele, am apreciat asistentele și asistenții care împart cu responsabilitate medicamente, pun branule, fac injecții, potrivesc perfuzii, le urmăresc, le opresc, alină dureri… Am privit medicii rezidenți care ascultă pacienții, discută cu ei, notează orice schimbare de stare, schimbă pansamente, urmăresc evoluțiile, am rămas impresionată de medicii anesteziști, specialiști și chirurgi care intervin prin voia Domnului și repară organismele noastre.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan formează unul dintre cele mai longevive și solide cupluri de artiști din România. Actrița și artistul s-au cunoscut pe 13 ianuarie 1995. Sunt căsătoriți de 18 ani și au împreună o fiică, pe nume Dora, în vârstă de 14 ani.

Aurelian Temișan a vorbit recent despre căsnicia sa de lungă durată alături de Monica Davidescu. Artistul și-a amintit cu multă căldură de prima dată când a văzut-o pe cea care i-a devenit ulterior soție. Actorul nu va uita, cu siguranță, data de 13 ianuarie 1995, când a cunoscut-o pe actriță.

„S-au făcut 30 de ani într-o zi care unora poate nu le poartă noroc. 13 nouă ne poartă noroc. Pe 13 ne-am cunoscut, pe 13 ianuarie 1995. Ca și deloc coincidență pentru mine am stat la apartamentul 13 aproape toată viața în Craiova. Am stat la blocul 13 când n-am stat la apartamentul 13. Am stat pe 13 septembrie, 18 ani împreună cu Monica. Am avut și am 13 la mașină. Deci, nu e întâmplător. Și-am făcut 30 de ani. 30 de ani cu de toate. Am încercat să dăm timpul în urmă să realizăm unde s-au dus și de ce s-au dus așa de repede acești ani. Dar sunt întrebări fără răspuns, așa că încercăm să ne ocupăm de următorii 30 de ani”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!