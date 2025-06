Aurelian Temișan a împlinit 53 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis soția lui, Monica Davidescu: „Soț minunat”

Pe 3 iunie, Aurelian Temișan a adăugat o nouă filă în cartea vieții sale, sărbătorind împlinirea a 53 de ani. Ziua aniversară a fost marcată de un gest emoționant din partea Monicăi Davidescu, soția lui, care i-a transmis un mesaj public, cu multă căldură și admirație.

Actrița a postat pe Instagram o fotografie de familie, în care apare alături de Aurelian și fiica lor adolescentă, Dora, însoțită de un gând plin de afecțiune:

Povestea lor a început pe scenă, în urmă cu mai bine de 30 de ani, când Monica Davidescu era la începutul carierei, iar Aurelian Temișan era deja o prezență cunoscută în muzică. Chimia s-a simțit imediat și au decis să transforme atracția în iubire. Abia după un deceniu și-au oficializat relația, iar în prezent se bucură de o viață de familie echilibrată alături de fiica lor.

„S-au făcut 30 de ani într-o zi care unora poate nu le poartă noroc. 13 nouă ne poartă noroc. Pe 13 ne-am cunoscut, pe 13 ianuarie 1995. Ca și deloc coincidență pentru mine am stat la apartamentul 13 aproape toată viața în Craiova. Am stat la blocul 13 când n-am stat la apartamentul 13. Am stat pe 13 septembrie, 18 ani împreună cu Monica. Am avut și am 13 la mașină. Deci, nu e întâmplător. Și-am făcut 30 de ani. 30 de ani cu de toate. Am încercat să dăm timpul în urmă să realizăm unde s-au dus și de ce s-au dus așa de repede acești ani. Dar sunt întrebări fără răspuns, așa că încercăm să ne ocupăm de următorii 30 de ani”, a declarat Aurelian Temișan pentru Click!