Monica Anghel, replică pentru cei care o acuză că a slăbit cu ajutorul operațiilor și a pastilelor

Monica Anghel a slăbit considerabil în ultimele luni, iar imaginile postate pe rețelele de socializare îi pun în evidență silueta. Cu toate că mulți au apreciat-o pentru voința de a trece printr-o astfel de schimbare, unii internauți au considerat că aceasta este „prea slabă” sau chiar „anorexică”, în timp ce alții au acuzat-o că a slăbit cu ajutorul operațiilor și a pastilelor.

Artista nu s-a lăsat descurajată de comentariile răutăcioase și le-a dat replica perfectă internauților care lansează astfel de presupuneri nefondate.

„Știi, foarte mulți au spus că mi-am tăiat stomacul. Nu, nu mi-am tăiat stomacul. Dacă mi l-aș fi tăiat, știți bine că v-aș fi spus. Aduceți-vă aminte când am căzut de pe cal și mi-am pus poze cu mine pe rețelele de socializare, desfigurată. Deci, știți bine că eu nu sunt genul de om care să am ceva de ascuns”, a mărturisit vedeta, pentru un post de televiziune.

Monica Anghel a ținut să sublinieze și faptul că unele site-uri se folosesc de imaginea ei, dar și a altor vedete, pentru a-și promova produsele de slăbit, susținând că acesta a fost modul în care ea a reușit să scape de kilogramele în plus.

„Alții au spus că am slăbit cu nu știu ce picături luate de pe net. Nu, nu am luat nicio picătură. Problema este că sunt unele site-uri fantomă, care se folosesc nu doar de imaginea mea, ci și de imaginea altor persoane publice și spun că eu, X, Y, am fi slăbit cu nu știu ce picături, pilule și așa mai departe. Dar nu este adevărat! Eu îi îndemn pe oameni să nu se mai ia după tot ceea ce văd pe rețelele de socializare. Dacă mă vedeau pe mine și vorbeam eu, Monica, despre un produs, da! Dar, așa, o poză poate să o fure oricine și iată ce se întâmplă. Eu sunt un om energic. Mă simt foarte bine, analizele sunt foarte bune, ceea ce iarăși este foarte important”, a mai adăugat ea.

Nu este prima dată când Monica Anghel vorbește despre modul în care a reușit să slăbească și motivele care au determinat-o să facă această schimbare.

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Mai ales cu ținuta asta așa de colorată. Ținutele Cerei mă avantajează foarte mult. Este un om extraordinar, este un artist minunat. Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin. Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect. Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum. Am slăbit cu ajutorul medicului nutriționist. Acest fasting pe mine mă ajută și merge foarte bine. Nu le-aș da un sfat femeilor să slăbească neapărat, dacă se simt bine în pielea lor și grase. Eu mă simt bine așa cum sunt acum!”, a declarat Monica Anghel, pentru click.ro.