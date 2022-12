Monica Anghel, replică pentru cei care critică după ce a slăbit și îi spun că este anorexică: „Am slăbit cu ajutorul medicului”

Monica Anghel a fost aspru criticată pentru faptul că a slăbit semnificativ. Artista a fost acuzată că ar fi „anorexică”, însă nu s-a lăsat descurajată de comentariile răutăcioasă și le-a dat internauților replica perfectă.

Artista a stârnit reacții din partea internauților după ce a publicat o fotografie în care pare foarte schimbată. Vedeta a slăbit considerabil, iar ultima imagine îi scoate silueta în evidență perfect. Cu toate că mulți au apreciat-o pentru voința de a trece printr-o astfel de schimbare, unii internauți au considerat că aceasta este „prea slabă” sau chiar „anorexică”.

Ba mai mult, Monica Anghel a declarat că ia în considerare să mai slăbească încă trei kilograme. De asemenea, artista a susținut că se simte foarte bine așa cum este acum, iar procesul ei de slăbire a avut loc sub supravegherea medicului nutriționist.

„Ce ați făcut de ați slăbit așa de mult? Gata, ajunge, e prea de tot!”, „Anorexică, din câte văd. Treci dintr-o extremă în alta! Nu știți să îmbătrâniți frumos și elegant!”, au fost câteva dintre reacțiile urmăritorilor.

View this post on Instagram

Monica Anghel nu a rămas indiferentă asupra acestor comentarii și le-a dat replica perfectă criticilor. Vedeta a declarat că se simte din ce în ce mai bine în pielea ei și nu consideră că este „prea slabă”, ci din contră. Artista a precizat că nu are nici măcat greutatea unui model, însă se gândește să mai slăbească vreo trei kilograme.

„Sunt schimbată, în ultima perioadă, da, dar în bine! Mai ales cu ținuta asta așa de colorată. Ținutele Cerei mă avantajează foarte mult. Este un om extraordinar, este un artist minunat. Nu sunt foarte slabă. Am 60 de kilograme. Nu arăt ca un manechin, pentru că ele au zece kilograme sub înălțimea lor. Ar trebui să am 55 de kilograme să fiu ca ele, dar este un pic cam puțin. Dar, dacă aș mai slăbi încă vreo trei kilograme, ar fi perfect. Sunt foarte mulțumită de cum arăt acum. Am slăbit cu ajutorul medicului nutriționist. Acest fasting pe mine mă ajută și merge foarte bine. Nu le-aș da un sfat femeilor să slăbească neapărat, dacă se simt bine în pielea lor și grase. Eu mă simt bine așa cum sunt acum!”, a declarat Monica Anghel, pentru click.ro.