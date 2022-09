Mesajul tranșant transmis de Monica Anghel la TV: „Mă enervează minciunile care se spun despre mine”

Monica Anghel a trecut printr-o transformare fizică spectaculoasă, reușind să slăbească 30 de kilograme. După această schimbare, au apărut diverse zvonuri la adresa siluetei artistei, conform cărora ar fi apelat la diverse tratamente.

Monica Anghel a transmis un mesaj la adresa celor care se folosesc de numele ei pentru a lansa informații false cu privire la modul în care slăbit. În cadrul unui interviu pentru emisiunea „Vorbește Lumea”, artista a ținut să lămurească această situație și a negat speculațiile apărute.

„Mă enervează minciunile care se spun despre mine. Mă deranjează foarte tare site-urile alea care câștigă o căruță de bani folosindu-se de imaginea mea, spunând că eu am slăbit cu nu știu ce picături și licori. Nu este adevărat, totul este fals. Am slăbit pentru că am foarte multă grijă cu ce pun în farfurie, și cât pun în farfurie, a declarat Monica Anghel pentru emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV.

Într-un interviu pentru VIVA!, Monica Anghel a vorbit deschis despre intervențiile estetice la care a apelat de-a lungul timpului. Potrivit declarațiilor sale, artista a fost tot timpul asumată cu deciziile sale și nu se sfiește să spună lucrurilor pe nume.

În ceea ce privete aspectul fizic, Monica Anghel a declarat că nu a avut niciodată complexe. Artista a trecut printr-o operație la coloană în urmă cu câțiva ani, motiv pentru care medicul i-a recomandat să slăbească. Fanii au fost uimiți să vadă transformarea prin care a trecut cântăreața, dar a recunoscut că s-a simțit mereu bine în pielea ei.

„Nu am avut niciodată astfel de probleme, nici când toată lumea îmi spunea că sunt grasă. Da, știu, am fost grasă până acum patru, cinci ani, până când m-am operat pe coloană și mi-a spus medicul Marius Catană că trebuie să slăbesc. Abia atunci am spus OK și am făcut această schimbare. Am fost mereu asumată, eu, una, nu mă vedeam grasă. M-am simțit bine în pielea mea întotdeauna. După ce am slăbit, au spus mulți fie că mi-am tăiat stomacul, ba că mi-am pus inel gastric, ba că sunt bolnavă sau prea slabă. Dar ce spun oamenii despre mine este problema lor, nu este problema mea”, a adăugat Monica Anghel pentru VIVA!.