Monica Anghel, primele dezvăluiri după ce a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală: "Gândurile voastre bune..."

Monica Anghel a vorbit despre intervenția chirurgicală pe care a suferit-o recent.

Recent, Monica Anghel și-a îngrijorat fanii după ce a publicat o fotografie dintr-un salon de spital, cu o perfuzie la mână. Imaginea a ridicat multe semne de întrebare, mai ales că artista nu a explicat motivul internării. Acum, cântăreața a făcut mai multe declarații și a dezvăluit că a trecut printr-o intervenție.

Monica Anghel a trecut printr-o nouă intervenție chirugicală

Monica Anghel le-a povestit fanilor ei că a trebuit să treacă printr-o intervenție chirurgicală din cauza problemelor de sănătate pe care le are cu coloana. În urmă cu opt ani, artista a fost operată pentru o hernie de disc

„Mulțumesc din suflet pentru gândurile voastre bune, mi-au fost de mare folos, mă înclin! Astăzi m-am externat după cea de-a două operație pe coloană. Ce a fost și cum a fost vă vor spune cât de curând medicii desăvârșiti și tot personalul medical care s-a ocupat de mine”, a fost mesajul transmis de Monica Anghel pe Instagram. 

Monica Anghel, dezvăluiri după a doua operație la ochi

La începutul lunii septembrie, Monica Anghel a fost supusă unei nou intervenții la ochi. Din cauza unei probleme cu vederea, cântăreața a fost nevoită să apeleze la o operație, fiind vorba despre un implant de cristalin. Prima operație a fost făcută la ochiul drept, iar ulterior procedura a fost repetată la ochiul stâng. 

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect! Vă sunt extrem de recunoscătoare!”, a spus Monica Anghel pe Instagram.

În cadrul unui interviu, Monica Anghel a oferit mai multe detalii despre operațiile care îi vor îmbunătăți vederea. 

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu”, a declarat Monica Anghel pentru Click!

Monica Anghel a recunoscut că îi era teamă de anestezie, dar operația a decurs fără probleme. Artista a urmat o perioadă de recuperare și a trebuit să respecte câteva reguli de care medicul i-a spus că țină cont. Cântăreața nu a avut voie să aplice machiaj pe față timp de lună, iar pe scenă a trebuit să poarte ochelari de soare.

„Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a mai spus Monica Anghel pentru sursa citată. 

Foto: Facebook

