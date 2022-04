Mesajul emoționant transmis de Volodimir Zelenski la Premiile Grammy 2022: „Muzicienii noștri poartă uniforme militare în loc de smoking; cântă răniților din spitale”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a apărut la decernarea Premiilor Grammy de duminică seara prin intermediul unui video. Acesta a transmis un mesaj puternic într-un moment de atenție maximă din partea publicului, cerând ajutorul și suportul comunității internaționale.

Volodimir Zelenski a ținut un discurs emoționant la Premiile Grammy 2022

Președintele Ucrainei a fost prezentat în gala de duminică de gazda premiilor Grammy, Trevor Noah. În discursul său către audiență, Zelenski a vorbit despre violența exercitată asupra orașelor asediate ale Ucrainei, unde forțele acesteia se află într-o luptă aprinsă pentru controlul împotriva Rusiei.

„Războiul nu ne lasă să alegem cine supraviețuiește și cine rămâne în tăcere veșnică. Muzicienii noștri poartă armură în loc de smoking; ei cântă răniților din spitale, chiar și celor care nu-i aud. Dar muzica va sparge barierele oricum. Ne apărăm libertatea. Să trăim. Să iubim. Pe pământul nostru, luptăm împotriva Rusiei, care aduce cu bombele ei tăcerea îngrozitoare, tăcerea moartă.”, a spus Zelenski.

Premiile Grammy anunțaseră săptămâna trecută că au colaborat cu Global Citizen și cu campania sa de strângere de fonduri „Stand Up For Ukraine”. Astfel, evenimentul a inclus și un moment dedicat situației din Ucraina. Acesta a fost menit să „crească gradul de conștientizare cu privire la situația din Ucraina și să ofere spectatorilor oportunități de a lua măsuri și de a contribui la campania globală ‘Stand Up For Ukraine'”, a declarat Academia într-un comunicat de presă de sâmbătă.

„Părinții noștri sunt fericiți să se trezească dimineața în adăposturile anti-bombă, dar în viață. Cei dragi nouă nu știu dacă vom fi din nou împreună. Umpleți tăcerea cu muzică! Spuneți adevărul despre războiul din Ucraina pe rețelele de socializare, la televizor. Sprijiniți-ne în orice fel puteți. În oricare, dar nu prin tăcere. Atunci va veni pacea. Către toate orașele distruse de război: Cernihiv, Harkov, Volnovakha, Mariupol și altele. Sunt deja legende, dar visez ca ele să supraviețuiască… și libere. Libere ca voi pe scena Grammy.”, a mai spus președintele.

După ce Zelenski a vorbit, John Legend a cântat piesa „Free”, alături de muzicienii ucraineni Siuzanna Iglidan și Mika Newton. Atacul Rusiei asupra Ucrainei este primul conflict terestru major din Europa din ultimele decenii. Detaliile asupra devastării se schimbă pe zi ce trece, dar sute de civili au fost deja raportați morți sau răniți, inclusiv copii.

FOTO: Profimedia

