Volodimir Zelenski, despre primele momente când a realizat că a început războiul: „Era ora 04:50 dimineața. Eram acasă cu soția și copiii mei”

Volodimir Zelenski a vorbit cu durere în suflet despre momentul când a fost anunțat că a început războiul în Ucraina. Președintele țării a mărturisit că se afla acasă în acea noapte, cu soția și copiii săi, iar vestea a venit spre dimineață.

Într-un nou interviu din locația pe care personalul său îl numește „fortăreața”, Zelenski a vorbit despre prima zi de război în țara sa. Acesta a descris primele momente când și-a dat seama că Rusia invadează Ucraina și ce a simțit când s-a văzut în fața atacului. Liderul ucrainean a spus că și-a dat seama că armata rusă ar putea ataca oricând, însă nu a înțeles amploarea acestui atac.

„ Eram în Kiev, în casă, la reședință. Eram acasă în acel moment. Era ora 04:50 dimineața. Eram cu soția și copiii mei. M-au trezit. Mi-au spus că au fost explozii puternice. După câteva minute, am primit semnalul că un atac cu rachetă era în curs. Am înțeles că rușii pot ataca, dar nu am înțeles amploarea. Nimeni dintre noi nu era pregătit pentru război înainte de a începe.”, a declarat Zelenski.

Volodimir Zelenski a specificat anterior că nu-și mai văzuse familia de la izbucnirea războiului, iar dorul de copii și soție este de nedescris. Cu toate acestea, liderul ucrainean a declarat că nu vor pleca din țară, ci vor rămâne să apere Ucraina până în ultimul moment. Astfel, Zelenski a devenit un erou în întreaga lume pentru curajul său.

Videoclipurile în care promite că va continua lupta au devenit virale. La fel și comentariile sale către comunitatea internațională, ca atunci când a respins o ofertă a SUA de a-l evacua din țară, spunând că „are nevoie de muniție, nu de o plimbare”. Pe de altă parte, președintele nu se consideră deloc un erou național, ci doar un lider cu dorința de a „schimba atitudinea” cu privire la țara sa natală.

„De aceea spun că nu sunt un erou. Am înțeles ce se întâmplă. Am vrut să schimb atitudinea față de Ucraina. De la un anumit nivel nu mai este vorba despre cine are mai multe arme sau mai mulți bani sau gaz, petrol etc. De aceea trebuie să acționăm. Acesta este primul lucru pe care l-am înțeles.”, a spus președintele săptămâna aceasta pentru The Economist.