Mesajul Antoniei care i-a surprins pe fanii de pe Instagram: „și eu sunt o victimă”

Mesajul Antoniei, postat de cântăreața în vârstă de 32 de ani pe contul său de Instagram, unde este urmărită de mai bine de 2,7 milioane de persoane, i-a surprins, cu siguranță, pe fani. Deși este una dintre cele mai apreciate artiste din România, se bucură de o uriașă popularitate și este foarte iubită, Antonia a postat o serie de Instastories în care discută chiar prezența sa și a noastră, a tuturor, pe rețelele sociale pe care ne-am obișnuit prea tare să împărtășim fiecare detaliu al vieților noastre private.

Mesajul Antoniei este, în esență, un avertisment, apărut probabil în urma numeroaselor comentarii cu tentă negativă pe care le primește, inevitabil, din cauza notorietății sale, cântăreața.

„Postează doar ce vrei tu să se vadă. Bucurați-vă de viața voastră și în privat pentru că este o bucurie mult mai pură. Ne-am obișnuit foarte mult să ne expunem, să le arătăm oamenilor tot ceea ce facem, ceea ce nu este rău. Dar sunt și mulți oameni care îți vor răul și îți trimit energii negative.

Măcar găsiți un echilibru. Adevărul este că ne-am cam tripat pe treaba asta, să trăim pentru alți oameni, să vadă lumea tot ce facem, și eu sunt o victimă… N-aș fi făcut aceste story-uri aici, cu voi, în momentul ăsta. Dar, repet, vreau să găsesc un echilibru, pentru mine, personal.

Asta este părerea mea, nu înseamnă că am dreptate. Asta simt eu. The moral of the story is: Keep your shit private!”, a fost mesajul Antoniei.