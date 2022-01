Nadia Comăneci a impresionat cu apariția ei la o petrecere de Revelion în Las Vegas

Nadia Comăneci s-a bucurat de Revelion de o petrecere în Las Vegas, în compania mai multor prieteni.

Nadia Comăneci a reușit să impresioneze cu apariția ei la petrecerea de Revelion. Fosta gimnastă a fost îmbrăcată cu o bluză albă, pantaloni albi, iar ținuta a fost completată de un sacou negru, sandale aurii cu toc, dar și o pălărie.

Legenda gimnasticii românești a vorbit despre petrecerea la care a fost prezentă de Revelion pentru prosport.ro. Nadia Comăneci a declarat faptul că s-a distrat pe cinste în Las Vegas. Aceasta a adăugat că petrecerea a fost găzduită de unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului și că nu îi poate divulga numele, însă, potrivit sursei menționate, fosta sportivă ar fi făcut referire la Bruno Mars, care a avut un concert pe 31 decembrie în Las Vegas.

„A fost un Revelion fantastic. Am dansat până la 3 dimineața. Despre gazdă pot să vă spun că este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Nu am permisiunea să-i divulg numele. Întâi am fost la concertul lui, apoi la party. A fost o petrecere de neuitat”, a declarat Nadia Comăneci pentru ProSport.