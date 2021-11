Declarația Antoniei pentru partenerul ei de viață, Alex Velea: „Ești ca o poezie…”

Declarația Antoniei pentru partenerul său de viață, făcută prin intermediul celei mai recente piese pe care a lansat-o artista, este un mesaj de iubire, speranță și admirație la un loc. Se știe că cei doi, care au împreună doi copii, nu ezită să-și afirme public afecțiunea pe care și-o poartă, iar acum Antonia i-a dedicat lui Alex Velea versurile piesei sale de dragoste.

Antonia a fost căsătorită în trecut cu Vincenzo Castellano, care este tatăl primul său copil, Maya, născută în 2010. Cei doi părinți s-au despărțit curând după, iar mai târziu Antonia a intrat într-o relație cu Alex Velea, alături de care are doi copii – Dominic, născut în 2014, și Akim, născut în 2016. Divorțul lung și complicat și lupta pentru custodia Mayei au făcut ca Antonia și Alex Velea să nu se poată căsători, deși amândoi declaraseră că și-ar dori acest lucru. În cele din urmă, divorțul de Castellano s-a finalizat, iar declarația Antoniei vine în acest context, și după ce artista și Alex Velea și-au anunțat logodna.

„Ești ca o poezie scrisă pe piele, în completarea tatuajelor mele. Hai să renunțăm la bariere și să rămânem muți de plăcere! Să facem doi copii sau trei, să ridicăm castele și să ne punem toate visele în ele.”, este declarația Antoniei, făcută prin intermediul versurilor piesei sale, pe care i le-a recitat pe Instagram lui Alex Velea.

Recent, în cadrul unei emisiuni, Antonia povestea despre nunta pe care și-o dorește de atâția ani: „Am primit foarte multe mesaje. M-am bucurat pentru că am așteptat foarte mult să se întâmple. Mulți nu cunosc situația mea și n-au înțeles ce am așteptat atât. Am avut o situație personală cu fosta mea relație și acum totul este OK și putem merge mai departe. Îmi doresc o nuntă mai intimă, nu-mi doresc o nuntă mare”.

Foto: Instagram

