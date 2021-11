Copiii Antoniei și ai lui Alex Velea nu au fost botezați încă. Cântăreața a dezvăluit motivul

Copiii Antoniei și ai lui Alex Velea, Dominic și Akim, în vârstă de 6, respectiv 4 ani, nu au fost încă botezați, a dezvăluit vedeta în cadrul podcastului găzduit de Amalia Năstase, „S-o luăm personal”. Motivul nu ține de convingerile religioase ale vedetelor sau de alte pretexte, ci, a mărturisit Antonia cu ochii în lacrimi, de situația sa personală complicată.

Antonia a fost căsătorită până anul trecut cu omul de afaceri Vincenzo Castellano, împreună cu care a petrecut patru ani, dar de care este separată încă din 2012. Divorțul, care a implicat și o luptă pentru custodia fiicei Antoniei, Maya, s-a pronunțat cu un an în urmă. În prezent, Maya locuiește cu tatăl său în Italia, iar Antonia o vizitează ocazional. Anul acesta Alex Velea și Antonia au anunțat cu mare bucurie că s-au logodit. „A zis: ‘Da!’. Ești focul din inima mea! Te iubesc până dincolo de moarte!!!”, a scris Alex Velea lângă imaginea prin care anunța, pe contul său de Instagram, logodna.

Datorită acestei situații complicate, care s-a întins pe mulți ani, copiii Antoniei și ai lui Alex Velea nu sunt încă creștinați, deși cuplul și-ar fi dorit acest lucru. Antonia a povestit vizibil emoționată, printre lacrimi, cum s-a raportat la judecățile oamenilor legate de situația ei familială.

„Eu nu mi-am botezat copiii nici până în ziua de azi. Pentru că aveau alt nume. Nu purtau numele lui Alex. Mă judeca lumea. Îmi spunea că o să ard în iad, că o să ni se întâmple lucruri rele, că trăim în păcat. Că nu vreau să-i botez. Cum să crezi așa ceva… tu nu cunoști situația mea. Am vrut să termin treaba cu divorțul și am vrut să încep de la zero cu nunta. Să iau numele lui și copiii la fel”, a povestit Antonia.

