Mărturisirile emoționante făcute de Cristina Bălan, însărcinată pentru a treia oară

Cristina Bălan, câștigătoare a show-ului „Vocea României” în 2015, a făcut declarații emoționante despre cei doi băieți ai ei cu sindrom Down. Artista și soțul ei se pregătesc să devină din nou părinți, ea fiind însărcinată pentru a treia oară, de această dată cu o fetiță.

Cristina Bălan a fost invitată în emisiunea „În Oglindă”, de pe canalul de YouYube theXclusive și care e găzduită de Mihai Ghiță. În cadrul acestui interviu, artista a vorbit cu sinceritate despre gemenii ei, dar și despre răutățile celor doi jur la adresa copiilor ei.

„Am fost acuzată că am născut copii defecți și că am împovărat cumva societatea, că societatea nu are nevoie de așa ceva, că îmi chinui copiii. A durut. Dacă e vorba de mine, orice ar fi legat de mine, de persoana mea, nu mă doare atât de tare, dar când vine vorba de copiii mei, aici este călcâiul lui Ahile al meu. Este foarte dificil. Nu cred că sunt singura care simte așa. Orice părinte care este conectat cu copilul lui și l-a adus pe lume din dragoste și dintr-o chemare firească, simte la fel. Nu poți să rămâi implacabil, când lumea îți atacă copiii sau îți contestă dreptul de a da naștere, de a da viață în forma în care este ea. Un lucru pe care foarte puțini oameni îl au în vedere este că nimeni nu-ți poate garanta faptul că aduci pe lume o viață care va fi sănătoasă, care va avea un parcurs ca la carte, standard, nu se va întâmpla absolut nimic.”