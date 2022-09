Cristina Bălan este însărcinată. Artista așteaptă o fetiță: „Am făcut teste genetice”

Cristina Bălan radiază de fericire. Artista, care a lansat hit-uri uriașe și a impresionat la „Vocea României” a anunțat că este însărcinată cu al treilea copil, așteptând alături de soțul ei o fetiță. Vedeta a oferit mai multe detalii despre sarcina ei într-un interviu pentru Fanatik.

Cântăreața a făcut furori alături de trupa Impact în anii 2000, fiind printre cele mai cunoscute artiste din acea perioadă. Ba mai mult, după ce hit-urile trupei au fost ascultate ani la rând, Cristina a scris istorie în competiția de la Pro TV, „ Vocea României „, fiind câștigătoarea ediției din 2015.

Acum, artista a făcut marele anunț, potrivit căruia este însărcinată pentru a doua oară. Cristina Bălan și soțul ei așteaptă o fetiță, cei doi gemeni ai lor fiind încântați de faptul că vor avea o soră. Vedeta a oferit mai multe detalii despre cel de-al treilea copil, dar și despre starea ei de sănătate.

„Nu am vrut să anunț până acum pentru că, așa cum se știe, în primul trimestru se pot întâmpla atât de multe… Nu voiam să anunț și după aceea cine știe ce să se întâmple. După aceea în săptămâna a zecea am făcut teste genetice pentru că, deh!, avem antecedente. Am așteptat rezultatul care a venit în 5 săptămâni. Apoi au venit testele genetice, perfecte, totul în regulă, atunci am aflat și sexul copilului, dar am preferat să păstrăm discreția. Am vrut să mă bucur în intimitate. La prima sarcină am anunțat pentru că atunci m-am retras de la Eurovision și trebuia să spun ceva. Dar sunt fericită că totul este bine. Fetița e perfectă”, a spus Cristina Bălan.