Madonna și fiul ei, David Banda, în mijlocul unei controverse pe internet

Madonna a fost principala groupie a fiului său, David Banda, când acesta a defilat prin casă într-o rochie crem din mătase, cu litere negre pictate manual pe toată lungimea.

Regina muzicii pop și-a filmat fiul de 15 ani și a postat pe Instagram scurtul video cu I’ve Got The Power de la Snap! pe fundal, scriind dedesubt: „Încrederea este Totul”.

David a purtat rochia lungă cu mâneci scurte de la MAE Couture cu adidași albi Nike Air Force 1 și ochelari de soare dreptunghiulari. Concluzia: Shop the look, instant!

Nu numai fanii anonimi ai Madonnei, ci și câțiva dintre prietenii celebri ai acesteia au comentat cu entuziasm această încălcare a stereotipurilor de gen, subliniind totodată potențialul incontestabil de model pe care-l are adolescentul.

„Omg I Love him Look out @naomi”, a scris Debi Mazer, comparându-l cu Naomi Campbell. Au existat însă și cârcotași care au postat comentarii negative la adresa fiului Madonnei, condamnând alegerea acestuia de a purta rochie.

Madonna, care mai are încă cinci copii, l-a adoptat pe David din Malawi, în 2006, pe când era căsătorită cu actorul Guy Ritchie. „Ce îl caracterizează în primul rând sunt concentrarea și determinarea,” a declarat mândra mamă pentru British Vogue în 2019. „Sunt destul de sigură că de la mine le-a moștenit. El este cel cu care am cel mai mult în comun. Simt că mă înțelege; are mai mult din ADN-ul meu decât oricare dintre copiii mei, până acum. Să vedem ce se mai întâmplă – e încă devreme pentru toată lumea.”

Anul trecut, Madonna și MAE Couture au lansat o colecție-capsulă de haine inspirate de albumul Madame X, pe care le-au expus într-un pop-up store din Paris. Ba mai mult, stilista și designerul Caroline Mae Heidenreich, care a fost creative assistant a Madonnei în timpul Rebel Heart Tour din 2015-16, a decorat ea însăși spațiul comercial din Marais, în ton cu viziunea lor comună.

