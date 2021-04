Zici că-s surori: Madonna și fiica ei, Lourdes, într-o ipostază specială

Fascinația pentru cum arată copiii vedetelor pe măsură ce cresc este o plăcere vinovată căreia îi putem găsi sute de scuze, începând cu, desigur, curiozitatea de a vedea ce minuni fac asocierile de gene. Asemănările izbitoare dintre anumite celebrități și copiii lor reprezintă o variantă nișată a acestei fascinații, vezi Gwyneth Paltrow și Apple Martin, sau Reese Witherspoon și Ava Philippe.

Și, acest lucru o dovedește o fotografie recentă în care Madonna apare alături de și fiica ei, Lourdes Leon. Madonna a postat pe Instagram o poză cu ele două care i-a făcut pe mulți să simtă că văd dublu sau chiar să spună despre ele că par gemene.

Nu am merge atât de departe, dar este adevărat că tânăra de 24 de ani, surprinsă de un fotograf în timp ce făcea un selfie în care o îmbrățișează pe celebra ei mamă, seamănă cu aceasta atât la înfățișare, cât și la atitudine. În poză, Lourdes, cu părul vopsit negru, poartă o rochie verde, scurtă și cu spatele gol. Regina pop creează contrast cu buclele ei blonde și cu o rochie albă, accesorizată cu o coroniță pastelată de flori. Madonna a comentat, plină de afecțiune, în subsolul imaginii: „Like Pieces of your Heart Walking around outside of you………..♥️ #lola”

Deși trolii de Internet au simțit nevoia să comenteze despre axila ei neepilată, este puțin probabil ca Lourdes să se lase afectată în vreun fel de astfel de reacții. De altfel, părul ei de la subraț a avut o mai subtilă apariție, anul ăsta, și într-o campanie recentă Marc Jacobs.

Lourdes (alintată Lola) este fiica Madonnei și a antrenorului personal/ actorului cubanez Carlos Leon. Dacă a moștenit ceva important de la mama ei pe lângă încrederea în sine, aceasta este capacitatea de a nu ține cont de ce au ceilalți de spus despre ea și a se bucura din plin de ceea ce este.

Foto: Instagram

