Lourdes Leon, fiica Madonnei, cucerește din nou Internetul cu apariția într-o campanie a unui brand celebru

Lourdes Leon, în vârstă de 24 de ani, este vedeta campaniei de primăvară 2021 lansată de Marc Jacobs pe data de 16 februarie.

În imaginile făcute publice pe pagina de Instagram Marc Jacobs, o putem vedea pe fiica Madonnei cu părul lung, într-o nuanță de roșcat aprins și emanând aceeași libertate cu care ne-a obișnuit până acum și mama ei. „Marc are o istorie de lungă durată cu Madonna și a venit firesc ca Lola să fie imaginea campaniei, întrucât ea înglobează perfect spiritul tânăr și sentimentul de individualitate fără compromisuri”, a declarat compania într-un comunicat de presă.

Chiar dacă pentru unii poate fi considerată neobișnuită și controversată alegerea lui Lourdes de a i se vedea părul din zona axilei, fiica Madonnei își îmbrățișează corpul așa cum este. În trecut, Lourdes a vorbit despre faptul că în societatea de astăzi, se discută mult prea mult despre corpurile femeilor și alegerile pe care le fac acestea. „Îmi place când cineva nu pretinde a fi altcineva decât este de fapt”, spunea Lourdes în urmă cu mai mulți ani. În 2018, Lourdes a atras pivirile la CFDA/Vogue Fashion Award, purtând o rochie albă, cu bretele, deconstruită, semnată Luar, lăsând să se vadă părul corporal.

Lourdes Leon nu este deloc străină de lumea modei. În luna decembrie, fiica Madonnei a pozat în ipostaze sexy pentru o altă campanie, mai exact o colaborare între Parade și Juicy Couture. Lourdes și-a făcut debutul în cariera de model în anul 2018, defilând la vremea respectivă în show-ul Gypsy Sport. Ea a participat în calitate de spectator la Săptămâna Modei de la New York în 2016, când a fost prezentă alături de mama ei la show-ul Alexander Wang.

Fiica Madonnei a apărut până acum și în campania pentru parfumul Pop, lansat de Stella McCartney, precum și în campania pentru colaborarea Converse MadeMe. O altă apariție mai e cea în campania Adidas By Stella McCartney. Lourdes Leon este fiica cea mai mare a Madonnei. Ea a urmat cursurile Universității Michigan, la fel ca mama sa. Madonna mai are alți cinci copii, Rocco Ritchie, pe care îl are alături de Guy Ritchie și alți patru copii adoptați din Malawi: David, Mercy James, gemenele Estere și Stella.

Foto: Instagram

