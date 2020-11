Cum arată Apple și Moses, copiii lui Gwyneth Paltrow și Chris Martin? Actrița a publicat o rară imagine cu cei doi adolescenți

Apple și Moses Martin, deși au părinți foarte celebri, apar rareori în presă, iar Gwyneth Paltrow și fostul său partener, Chris Martin, cântărețul de la Coldplay, și-au ținut mereu viața de familie departe de ochii publicului, pe parcursul celor 13 ani de căsnicie, din 2003 până în 2016. Așa se face că Apple, de exemplu, deși celebră încă de la naștere – alegerea numelui ei neobișnuit, în urmă cu 16 ani, a făcut valuri -, nu e o apariție regulată în paginile publicațiilor despre celebrități. Cât despre fratele său mai mic, Moses, în vârstă de 14 ani, nici nu se pune problema.

Însă acum chiar Gwyneth Paltrow, actrița recompensată cu Oscar, dar și o antreprenoare de mare succes, a făcut publică o imagine ce o înfățișează alături de cei doi copii ai săi, Apple și Moses, realizată cu o zi în urmă, când familia a vizitat mormântul tatălui lui Gwyneth, regretatul regizor și producător Bruce Paltrow.

View this post on Instagram A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow)

Postarea care o înfățișează pe Paltrow alături de Apple și Moses e însoțită și de textul: „Pe 26 noiembrie am putut face o vizită la locul unde odihnește tatăl meu, de ziua lui, cu cele două iubiri ale vieții mele. O Zi a Recunoștinței fericită, tuturor! Viața are urcușuri și coborâșuri incredibile. Poate să le simți pe toate în același timp este arta.”

Fanii au fost entuziasmați de fotografia cu Apple și Moses, și mulți au remarcat asemănarea dintre actriță și fiica ei, dar și faptul că cele două seamănă leit și cu Blythe Danner, mama lui Gwyneth Paltrow, ea însăși actriță, cunoscută pentru rolurile din Will & Grace, Meet the Parents, Strange But True, Gypsy și multe altele.

Acum, Gwyneth Paltrow este căsătorită cu Brad Falchuck, co-producător al unor proiecte TV de succes, precum Glee sau American Horror Story. Căsătoria ei cu Chris Martin s-a încheiat cu o „despărțire conștientă”, un termen pe care cei doi l-au folosit ca să definească o separare în termeni buni, fără resentimente, și gândită în beneficiul celor doi copii ai lor, Apple și Moses. Acum, Martin se află într-o relație cu actrița Dakota Johnson, de care este apropiată și Paltrow.

Foto: arhiva ELLE

