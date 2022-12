Mădălina Ghenea, primele declarații după ce a fost victima unui furt pe aeroportul din Roma: „Am alergat după el țipând”

Mădălina Ghenea a povestit ce s-a întâmplat în urmă cu câteva zile în Roma, după ce a fost victima unui furt în zona aeroportului. Actrița în vârstă de 35 de ani a aterizat în urmă cu câteva zile pe aeroportul Leonardo da Vinci din Fiumicino, unde hoții i-au furat un bagaj cu bijuterii prețioase, estimate la 1 milion de euro.

Actrița a dezvăluit pentru publicația italiană Corriere Della Sera cum a avut loc jaful din Roma. Potrivit declarațiilor sale, vedeta de la Riad, Arabia Saudită, unde participase la un eveniment al revistei Hia. Deși ar fi trebuit să se întoarcă imediat la Milano, Mădălina și-a schimbat planurile și a aterizat la Roma pentru Gala Magnifica Awards. Călătoria sa a prevăzut și o mașină cu șofer care să o ia de la aeroport, însă situația a scăpat de sub control.

Mădălina Ghenea a spus că trolerul ei a fost mereu sub supraveghere, însă hoțul a fost foarte calm, „fără să forțeze”.

„Am ținut tot timpul trolerul sub supraveghere, în acel moment șoferul îl încărca în dubă. Hoțul s-a mișcat calm, fără a forța. Liniștit„.

Când și-a dat seama că este jefuită, actrița a reacționat imediat. Vedeta a spus că a alergat după hoț, în timp ce țipa către el. Aceasta nu a reușit să îl prindă, iar mai apoi a alertat autoritățile.

„Eu și am alergat după el țipând, dar la o intersecție nu mi-am putut da seama în ce direcție a luat-o sau dacă îl aștepta un complice. Nu vreau să-l acuz pe șofer, poate că era obosit, distras, dar și eu tocmai mă întorsesem dintr-o călătorie de 18 ore și nu sunt distrasă niciodată cu obiecte de această valoare. Am sunat la 112 și apoi m-au ajutat niște fotbaliști (așa mi-au spus) care erau acolo cu familiile lor. Au fost amabili. I-au spus șoferului să nu țipe la mine și m-au îndrumat la secția de poliție pentru a face un denunț. Era aproape ora închiderii și am alergat până la capăt. Ar trebui să existe filmări video.”, a mai spus Mădălina, potrivit Viva!.