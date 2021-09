Loredana a negat zvonurile conform cărora a fost infectată cu coronavirus

Loredana a negat că ar fi fost infectată cu coronavirus, după ce mai multe publicații au speculat pe acest subiect în ultimele zile. Zvonurile au pornit după ce Loredana însăși a postat pe conturile sale de pe rețelele de socializare imagini din interiorul unei ambulanțe, mulțumind personalului care a ajutat-o și semnalându-le fanilor ei că se simte bine. Cântăreața nu a detaliat, însă, motivele pentru care se afla în ambulanță, lucru care a lăsat loc de interpretări.

Mai mult, unele publicații s-au grăbit să arate și că artista cântase, cu doar câteva zile în urmă, la nunta dintre Simona Halep și Toni Iuruc, sugerând că evenimentul, care a fost anunțat ca fiind unul cu măsuri de siguranță (invitații au trebuit să prezinte dovada vaccinării sau un test negativ), ar fi devenit un focar de infectare.

În aceste condiții, Loredana a negat că ar fi contractat virusului sau că ar fi internată la Institutul Matei Balș din Capitală. Vedeta care face parte din juriul X Factor a acordat un interviu pentru postul de televiziune Antena3 și a infirmat zvonurile din online. Ea a recunoscut că a avut probleme de sănătate despre care nu a declarat mai multe.

„Nu sunt la spital, sunt acasă şi te urmăresc. Sunt în faţa televizorului. Am văzut şi eu cu stupoare. Nu are nici o legătură cu realitatea. Sunt nişte ştiri false, de la început până la sfârşit. Am citit şi eu dimineaţă şi zilele trecute. Am avut nişte probleme, o situaţie medicală care s-a rezolvat”, a declarat Loredana.

Loredana a negat că ar fi internată la Matei Balș, dar a și ținut să precizeze că este vaccinată și că așteaptă chiar să își administreze cea de-a treia doză de vaccin, dar și că se pregătește să facă show la sfârșitul săptămânii la Iași. „Nici o legătură cu Spitalul Matei Balş, în care se pare că ar fi trebuit să fiu internată la ora asta. Nu am avut absolut nici o răceală, absolut nici o gripă, nimic legat de vreo boală COVID, sau vreo legătură cu vreo răceală. Vreau să le spun tututor celor care au citit aceste ştiri că sunt false”

Foto: arhiva ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro