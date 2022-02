Lili Sandu, Silviu Țolu și fiul lor, Thomas Jay, au COVID-19

Lili Sandu a mărturisit că ea, partenerul ei, Silviu Țolu, dar și fiul lor, Thomas Jay, au COVID-19. Vedeta a făcut anunțul pe contul personal de Instagram.

În ceea ce privește starea lor de sănătate, Lili Sandu a transmis un mesaj pe rețelele de socializare în care dezvăluie că atât ea, cât și Silviu Țolu se simt mai bine astăzi, după ce au trecut patru zile de când au fost infectați cu coronavirus. Însă, vedeta este îngrijorată din cauza faptului că fiul lor, Thomas Jay, are febră destul de mare.

În luna septembrie a anului 2021, Lili Sandu le-a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare că s-a vaccinat împotriva coronavirusului. Vedeta a ținut să le împărtășească acest lucru urmăritorilor ei în cadrul mai multor InstaStories.

„Tocmai am fost și mi-am făcut vaccinul, prima doză. Nu mai era de așteptat pentru că sunt tot mai multe cazuri și am zis că trebuie să o fac pentru mine, pentru Thomas, pentru comunitate. Fiecare să facă ce poate din partea lui. Nu e un story în care vă pun să vă duceți să vă vaccinați. Am negat vehement acest vaccin și orice tip de vaccin în general. Voi știți cel mai bine ce trebuie să faceți, nu trebuie să ascultați de nimeni. Am făcut vaccinul ăsta și cu gândul la libertate, pentru că sunt tot felul de îngrădiri acum, nici nu pot să plec să-mi vizitez prietenii, nu pot să plec din țară.”